В Бишкеке появилась еще одна зона отдыха. Возле фонтана «Солнечные рыбки»

В Бишкеке накануне открыли после реставрации фонтан «Солнечные рыбки».

Возле жилого дома «Иссык-Куль» появилась еще одна зона отдыха. Там поставили скамейки и уложили брусчатку, высадили сакуру в честь 25-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Японией и голубую ель.

Фонтан «Солнечные рыбки» — своеобразный символ Бишкека. Комплекс появился в 1982 году, его автор — художник Владимир Кругман.

По словам главы Свердловского района Бишкека Самарбека Болотбекова, на реконструкцию фонтана и благоустройство территории многоэтажного жилого дома «Иссык-Куль» из бюджета Бишкека выделено 3,5 миллиона сомов. Кроме того, Свердловский акимиат обновил фасад здания.

«Мы специально открыли эту площадку в канун Дня защиты детей. Это своеобразный подарок для маленьких горожан», — добавил аким.