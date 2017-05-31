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Общество

Генпрокуратура Кыргызстана отозвала иски к «Азаттыку»

Генеральная прокуратура Кыргызстана ходатайствует об отзыве исков к «Азаттыку». Об этом ее представитель Руслан Абдырахман заявил сегодня на судебном заседании, где рассматривают иски надзорного органа к адвокатам лидера «Ата Мекена» Омурбека Текебаева, сайту Zanoza.kg и журналисту Нарыну Айыпу о защите чести и достоинства президента Алмазбека Атамбаева.

По словам Руслана Абдырахманова, 13 мая на сайте president.kg появилось сообщение Алмазбека Атамбаева о том, что он готов отозвать исковые требования к «Азаттыку» на сумму 20 миллионов сомов. Представители ГП КР также просят суд снять финансовые претензии к «Азаттыку», арест с его имущества и счетов. Суд ходатайство удовлетворил.

Далее суд приступил к рассмотрению первого иска к Zanoza.kg, Нарыну Айыпу и адвокатам Текебаева — Таалайгуль Токтакуновой и Канатбеку Азизу. Им инкриминируют распространение недостоверных сведений о принадлежности груза на борту разбившегося в январе турецкого транспортного самолета семье Алмазбека Атамбаева. Честь и достоинство истец оценил в 16 миллионов сомов. По 3 миллиона со СМИ и журналиста и по 5 миллионов с юристов.
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