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Общество

В результате землетрясения в Алайском районе 610 домов признали аварийными

В результате землетрясения силой 7 баллов, произошедшего в Чон-Алайском районе 3 мая 2017 года, 610 домов в нескольких селах признали аварийными. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Уточняется, что комиссиями по чрезвычайным ситуациям обследовано около 10 тысяч домов по пяти категориям в селах Карамык, Кара-Тейит, Жекенди и других. К первой и второй категории относятся дома с мелкими трещинами, к третьей — дома, где требуется капитальный ремонт, четвертая и пятая категории означают, что дома полностью разрушены.

«В ходе обследования определено 10 соцобъектов, которые также пострадали в результате стихийного бедствия. Среди них здания роддома, мечети и почты», — рассказали в МЧС.
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