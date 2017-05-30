15:00
+22
USD 68.02
EUR 76.07
RUB 1.20
Общество

Две страны СНГ признали кыргызскую ID-карту 2017 года

Россия и Казахстан признают в качестве проездного документа паспорта граждан Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта) для въезда/выезда и пребывания на своей территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, два государства подтвердили это в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанным 30 ноября 2000 года в городе Минске, а также на основании нотного соглашения между министерствами иностранных дел данных государств.
Ссылка:
просмотров: 905
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанца осудили за ДТП в Пензенской области России
В Бишкеке открылась фотовыставка «Уникальная Россия»
В Новосибирскую область не пустили продукты из Кыргызстана
С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Кыргызстанца подозревают в изнасиловании россиянки
Российские штурмовики вернулись на авиабазу в Кыргызстане после учений и парада
В России установлен новый рекорд лотерейного выигрыша
Депутат Абдумажит Юсуров считает, что у Мухтара Аблязова развилась паранойя
Китай ужесточил визовую политику. Кыргызстан ищет пути решения проблемы
Госдума в первом чтении продлила мигрантам срок обмена водительских прав
Популярные новости
Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и&nbsp;разговения Календарь Орозо-2017: время начала воздержания и разговения
Где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;Оше запретят парковку машин Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин
Водитель &laquo;Ренж Ровера&raquo;, угрожавший девушке, найден Водитель «Ренж Ровера», угрожавший девушке, найден
С&nbsp;1 июня 2017 года мигранты не&nbsp;смогут работать водителями в&nbsp;России С 1 июня 2017 года мигранты не смогут работать водителями в России
Бизнес
Как выгодно сходить в&nbsp;супермаркет за&nbsp;покупками Как выгодно сходить в супермаркет за покупками
Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии Мобильный оператор О!: 6 способов пополнить баланс без комиссии
Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество Beeline объединяет профессиональное HR-сообщество
Мобильный оператор О! улучшил качество связи в&nbsp;87 населенных пунктах Мобильный оператор О! улучшил качество связи в 87 населенных пунктах