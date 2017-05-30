Две страны СНГ признали кыргызскую ID-карту 2017 года

Россия и Казахстан признают в качестве проездного документа паспорта граждан Кыргызстана образца 2017 года (ID-карта) для въезда/выезда и пребывания на своей территории. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР.

По ее данным, два государства подтвердили это в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации и Таджикистана о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанным 30 ноября 2000 года в городе Минске, а также на основании нотного соглашения между министерствами иностранных дел данных государств.