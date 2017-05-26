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Общество

Где в Бишкеке и Оше запретят парковку машин

ГУПМ МВД Кыргызстана разработало дислокацию дорожных знаков, запрещающих остановку машин. Автомобили, оставленные в неположенном месте, будут увозить на штрафстоянку. В зоне действия запрещающего знака будет работать эвакуатор.

Ожидается, что эвакуация нарушителей начнется в конце мая.

Базары под запретом

В Бишкеке планируется установить 135 знаков «Остановка запрещена». В основном запрет вводится на центральных улицах и около столичных рынков — Ошского, Аламединского, Орто-Сайского, «Мадина», «Баткен».

Нельзя будет припарковаться возле крупных торговых центров — «Бишкек парк», «Таатан», «Вефа-центр». Благо у них есть подземный паркинг или стоянка для клиентов. Где парковаться посетителям и торговцам базаров, пока непонятно. Но лучше оставить машину в положенном месте, чем с покупками искать ее на штрафстоянке.

Помеха кортежу

Остановка запрещена практически вдоль всей правительственной трассы — участки проспектов Манаса и Мира, а также на проспекте Чуй.

Полностью запрещена остановка по улице Абдрахманова — от проспекта Жибек Жолу до улицы Боконбаева. За мостом по Байтика баатыра нельзя оставлять машину от Медерова до Скрябина. В южных микрорайонах вдоль трассы остановка разрешена.

Возле госорганов работает эвакуатор

Знак «Остановка запрещена» установят у здания Пограничной службы по улице Медерова (в западном и восточном направлениях). По проспекту Чуй напротив мэрии Бишкека и на прилегающей территории появятся запрещающие знаки.

По улице Киевской напротив Национальной гвардии остановка запрещена в восточном направлении.

Запретят оставлять машину по улице Фучика напротив Городской клинической больницы № 1 в южном направлении.

Запреты для южной столицы

В Оше установят куда меньше знаков «Остановка запрещена». Машины нельзя оставлять на пересечении улиц Ленина и А.Навои, Ленина и Г. Айтиева, Курманжан датки и Сулайманова, Б.Осмонова и Г. Айтиева.

Кроме того, остановка запрещена по улицам А.Навои перед гостиницей «Пекин», по А.Масалиева между Монуева и А.Навои, по Баялинова перед гостиницей «Ош-Нуру», а также перед областной клинической больницей по улице Монуева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52842/
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