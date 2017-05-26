Мэрия Бишкека не смогла купить часы на полмиллиона сомов

Мэрия Бишкека не смогла с первого раза купить часы почти на полмиллиона сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

Изначально планировалось купить 50 наручных часов от мэра Бишкека за 485 тысяч сомов. Первый тендер отменили.

Сумма закупки снизилась до 480 тысяч. Требуется 20 женских и 30 мужских подарочных часов. На их обороте должны быть выгравированы лазером элемент флага Кыргызстана и текст «Мэр города Бишкека». Часы сопровождаются индивидуальным паспортом с указанием технических данных и инструкцией по эксплуатации. Гарантированный срок службы не менее 10 лет. Циферблат женских часов должны украшать камни белого цвета.