В Нарыне выпускники хорошо сдают ОРТ, но очень мало круглых отличников

В Нарынской области выпускники хорошо сдают Общереспубликанское тестирование, но не оправдывают надежды при сдаче на получение аттестатов особого образца. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства в регионе.

По ее данным, глава администрации области Аманбай Кайыпов принял участие в торжественной линейке, посвященной Последнему звонку, и вместе с достижениями отметил недостатки в образовании.

Как сообщается, в последние годы в области ОРТ сдают лучше. Так, если в 2014 году число получивших на тестировании более 110 баллов было 30,7 процента, то в 2016 году этот показатель достиг 54,4 процента.

Однако выпускники не оправдывают надежды при получении аттестатов особого образца «Алтын тамга». Так, в 2016 году на получение особого аттестата претендовали 95 выпускников, но получили только 9, в 2017-м из 102 претендентов этот документ получили только 11 человек, или 10,7 процента.

Как сообщается, для повышения качества образования в области в 2017 году был создан Общественный совет учителей, призванный поддерживать педагогов и улучшать их квалификацию.



В 2017 году в регионе окончили школу 8 тысяч 351 ученик, из которых 4 тысячи 887 окончили 9-й класс.