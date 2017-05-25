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Общество

В Нарыне выпускники хорошо сдают ОРТ, но очень мало круглых отличников

В Нарынской области выпускники хорошо сдают Общереспубликанское тестирование, но не оправдывают надежды при сдаче на получение аттестатов особого образца. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представительства в регионе.

По ее данным, глава администрации области Аманбай Кайыпов принял участие в торжественной линейке, посвященной Последнему звонку, и вместе с достижениями отметил недостатки в образовании.

Как сообщается, в последние годы в области ОРТ сдают лучше. Так, если в 2014 году число получивших на тестировании более 110 баллов было 30,7 процента, то в 2016 году этот показатель достиг 54,4 процента.

Однако выпускники не оправдывают надежды при получении аттестатов особого образца «Алтын тамга». Так, в 2016 году на получение особого аттестата претендовали 95 выпускников, но получили только 9, в 2017-м из 102 претендентов этот документ получили только 11 человек, или 10,7 процента.

Как сообщается, для повышения качества образования в области в 2017 году был создан Общественный совет учителей, призванный поддерживать педагогов и улучшать их квалификацию.

В 2017 году в регионе окончили школу 8 тысяч 351 ученик, из которых 4 тысячи 887 окончили 9-й класс.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52766/
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