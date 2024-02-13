В Нарыне хотят реализовать креативный проект и установить колесо обозрения. С инициативой выступил полномочный представитель президента в регионе Алтынбек Аргешев.

По данным аппарата полпреда, проект «Нарын-Реновация» разработан, приступить к его началу планируется уже в этом году. Отмечается, что начаты поиски источника финансирования.

В рамках проекта планируется строительство автомобильного моста на участке Сейил-Булак и нового автовокзала. В здании старого автовокзала чиновники хотят открыть детский центр.

В городе также намерены возвести жилищный комплекс «Тенир Тоо сити» и построить многоквартирные дома, жилье в которых будут предоставлять под ипотеку.

Парк Нарына также ждет реконструкция, здесь хотят установить колесо обозрения, а также начать строительство стеклянного моста через реку Нарын.

В рамках проекта откроют инновационный центр с библиотекой, музеем, кинозалом.