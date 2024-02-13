12:57
USD 89.43
EUR 96.35
RUB 0.98
Общество

В Нарыне хотят реализовать креативный проект и установить колесо обозрения

В Нарыне хотят реализовать креативный проект и установить колесо обозрения. С инициативой выступил полномочный представитель президента в регионе Алтынбек Аргешев.

По данным аппарата полпреда, проект «Нарын-Реновация» разработан, приступить к его началу планируется уже в этом году. Отмечается, что начаты поиски источника финансирования.

В рамках проекта планируется строительство автомобильного моста на участке Сейил-Булак и нового автовокзала. В здании старого автовокзала чиновники хотят открыть детский центр.

В городе также намерены возвести жилищный комплекс «Тенир Тоо сити» и построить многоквартирные дома, жилье в которых будут предоставлять под ипотеку.

Парк Нарына также ждет реконструкция, здесь хотят установить колесо обозрения, а также начать строительство стеклянного моста через реку Нарын.

В рамках проекта откроют инновационный центр с библиотекой, музеем, кинозалом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286574/
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
В торговом центре Нарына мужчина избил девушку в очереди
В Нарыне учителя жалуются на качество школы. На нее потратили 70 миллионов сомов
Убийство семилетней девочки в Нарыне. Обвиняемого приговорили к 12 годам тюрьмы
В Нарыне открыли аллеи учителей и медработников
В Ат-Башинском районе построили детский сад за 42 миллиона сомов
В Нарынской области сошел сель и затопил дома сельчан
Так много интересного. Американец Джон Роберт о жизни в Джумгальском районе
В Нарыне скверу присвоят имя бойца, погибшего во время конфликта с Таджикистаном
На Иссык-Куле парашютист зацепился за аттракцион. Его спасли
В Нарынском госуниверситете открыли центр китайского языка и культуры
Популярные новости
На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке неустойчивая погода и&nbsp;ожидают снег с&nbsp;дождем На следующей неделе в Бишкеке неустойчивая погода и ожидают снег с дождем
Как питаться в&nbsp;пожилом возрасте: десять правил от&nbsp;медиков Как питаться в пожилом возрасте: десять правил от медиков
Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и&nbsp;что довело ТЭЦ до&nbsp;аварии Неделя-24. Бишкеку вернули отопление, и что довело ТЭЦ до аварии
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;12&nbsp;февраля: местами снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 февраля: местами снег
Бизнес
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
Безопасность на&nbsp;стройке: опыт учений от&nbsp;компании Borsan Construction Безопасность на стройке: опыт учений от компании Borsan Construction
Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в&nbsp;Кыргызстане Beeline обеспечивает самый быстрый 4G-интернет в Кыргызстане
13 февраля, вторник
12:42
На улучшение первичной медико-санитарной помощи потратят $11,45 миллиона На улучшение первичной медико-санитарной помощи потратя...
12:34
Новый закон о СМИ. Депутат указала, что инициаторы не разбираются в терминах
12:26
Артистов Театра оперы и балета хотят перевести на контрактную систему
12:00
Цифровой профиль здоровья. Все подробности о медицинском досье кыргызстанцев
11:38
Ласло Кевер: Венгрия готова стать для Кыргызстана окном в Европу