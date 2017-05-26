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Общество

Себестоимость государственного лотерейного билета составит 3 сома

Государственная лотерейная компания закупает 2,5 миллиона билетов на 7,5 миллиона сомов. Объявление опубликовано на портале госзакупок.

Лотерейный билет должен быть изготовлен на офсетной и струйной печати с использованием быстросохнущих пигментных красок. Он должен иметь не менее 10 уровней защиты. Тираж не менее 2,5 миллиона экземпляров должен быть осуществлен в течение одного года. Стоить один билет должен не дороже 3 сомов.

Кроме того, госкомпания намерена выделить 169,7 тысячи сомов на аренду офиса площадью 350 квадратных метров. Заявки принимаются до 16 июня.

Напомним, в мае 2017 года президент Кыргызстана подписал закон «О лотерее».

Ранее сообщалось, что на создание госкомпании потребуется до 500 миллионов сомов. По предварительным расчетам, в бюджет от ее деятельности поступит 150 миллионов сомов. Почем будут продавать билеты населению, пока неизвестно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52763/
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