18:16
+19
USD 67.94
EUR 75.99
RUB 1.21
Общество

Госстрах выплатил более 4 миллионов сомов жителям Чон-Алая

Жители Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясения, получили страховые возмещения на 4 миллиона 214 сомов от Государственной страховой организации.

Как сообщили ИА «24.kg» в ОАО «ГСО», средства перечислены 21 человеку. Еще четырем гражданам деньги перечислят после предоставления ими расчетных счетов.

Владельцы домов, получившие страховые возмещения, своевременно застраховали свое жилье от пожара и стихийных бедствий, заплатив 600 сомов за годовой полис.

Читайте по теме
Страхование жилья. Чтобы не остаться без крыши над головой

Напомним, Государственная страховая организация несет ответственность до миллиона сомов за дом в городской местности и до 500 тысяч — в сельской. При этом страховой полис стоит 1,2 тысячи в городах и всего 600 сомов в селах.

Отметим, что в 2017 году (по данным на 13 мая) в Госстрах поступила страховая премия на сумму 4,6 миллиона сомов. В организации заверяют, что денег на выплаты хватает, учитывая уставной капитал в 100 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52756/
просмотров: 186
Версия для печати
Материалы по теме
Пострадавшим жителям Чон-Алая доставлены гуманитарный груз и стройматериалы
Медики продолжают осмотр граждан, пострадавших от ЧС на юге Кыргызстана
Почти два миллиона сомов поступило от населения пострадавшим в Узгене и Чон-Алае
Премьер поручил не допустить бизнеса в помощи пострадавшим в Чон-Алае
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников В Кыргызстане девушка стала жертвой ошибки чиновников
Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь Первая леди Кыргызстана рассказала, где родила дочь
Только дети чиновников Кыргызстана попали на&nbsp;грантовое обучение в&nbsp;Венгрии Только дети чиновников Кыргызстана попали на грантовое обучение в Венгрии
Крушение &laquo;Боинга&raquo;. Как разделили деньги Крушение «Боинга». Как разделили деньги
Бизнес
&laquo;БТА Банк&raquo; выражает соболезнования Капару Исакову в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной отца «БТА Банк» выражает соболезнования Капару Исакову в связи с кончиной отца
Открывайте новые страны с&nbsp;MegaCom Открывайте новые страны с MegaCom
Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг &laquo;Росинбанка&raquo; и&nbsp;получайте подарки! Уплачивайте все налоги через интернет-банкинг «Росинбанка» и получайте подарки!
3 года 4G в&nbsp;Кыргызстане&nbsp;&mdash; полет О!тличный! 3 года 4G в Кыргызстане — полет О!тличный!