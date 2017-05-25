Госстрах выплатил более 4 миллионов сомов жителям Чон-Алая

Жители Чон-Алайского района, пострадавшие от землетрясения, получили страховые возмещения на 4 миллиона 214 сомов от Государственной страховой организации.
Как сообщили ИА «24.kg» в ОАО «ГСО», средства перечислены 21 человеку. Еще четырем гражданам деньги перечислят после предоставления ими расчетных счетов.
Владельцы домов, получившие страховые возмещения, своевременно застраховали свое жилье от пожара и стихийных бедствий, заплатив 600 сомов за годовой полис.
Напомним, Государственная страховая организация несет ответственность до миллиона сомов за дом в городской местности и до 500 тысяч — в сельской. При этом страховой полис стоит 1,2 тысячи в городах и всего 600 сомов в селах.
Отметим, что в 2017 году (по данным на 13 мая) в Госстрах поступила страховая премия на сумму 4,6 миллиона сомов. В организации заверяют, что денег на выплаты хватает, учитывая уставной капитал в 100 миллионов сомов.