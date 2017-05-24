Глава Минфина не знает, сколько сирот и инвалидов получили социальное жилье

Министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев не смог ответить, сколько сирот и инвалидов получили социальное жилье.

Сегодня на заседании парламента депутат Наталья Никитенко спросила у чиновника, сколько за прошедший год в стране построили объектов соцжилья для уязвимых граждан.

«Строительство такого жилья за счет бюджета уже несколько лет не осуществлялось. В этом году предполагается строительство домов для работников сферы культуры. Но через государственную ипотеку с прошлого года идет финансирование. На этот год мы нашли 1 миллиард сомов для ГИК. В каждой области планируется строительство новых многоэтажных домов», — ответил Адылбек Касымалиев.

Наталья Никитенко заметила, что говорит о неплатежеспособных гражданах — выпускниках детских домов, людей с инвалидностью.

«Через местные бюджеты им выдаются квартиры. Я просто объемы не могу сказать», — ответил глава Минфина.

По данным на 30 марта, Государственная ипотечная компания выдала 961 кредит на сумму 1 миллиард 163 миллиона сомов. Объявлен тендер на строительство пятиэтажного 60-квартирного жилого дома экономкласса в Нарыне.