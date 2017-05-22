Милиция просит сына связаться с матерью

Руководитель Представительства МВД Кыргызстана в России Аскат Алиев просит гражданина КР Замирбека Атамкулова, 1977 года рождения, связаться с матерью, которая не видела и не слышала его с 2013 года. Информацию об этом чиновник разместил на своей странице в социальных сетях.

По его словам, 19 мая 2017 года к ним обратился его соотечественник с заявлением, где просил своего односельчанина Замирбека Атамкулова, жителя села Кызыл-Жар Аксыйского района Джалал-Абадской области, связаться со своей матерью, которая не получает вестей от сына с тех пор, как тот после смерти отца уехал на заработки в Россию.

Как сообщается, по предварительным данным Замирбек сегодня проживает в городе Екатеринбурге (РФ).

«Уважаемые соотечественники, имеющие информацию о местонахождении Замирбека, просьба сообщить в Представительство МВД КР в России. Замирбек, если читаешь это сообщение, срочно езжайте к своей престарелой матери», — написал глава представительства Аскат Алиев.

Владеющих информацией о местонахождении Замирбека просят позвонить по следующему телефону: 8926 890 87–00.