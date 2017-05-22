Кыргызстан может войти в Ассоциацию озерных регионов, которую планируют создать осенью 2017 года. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, на Байкальском экологическом водном форуме будет подписан меморандум о создании Ассоциации озерных регионов.

Основной задачей ассоциации станет изучение и решение проблем крупных озер Евразии.

Под эгидой ассоциации планируется объединить территории постсоветского пространства, где находятся такие озера, как Балхаш, Иссык-Куль, Севан. Всего на первом этапе в организацию могут войти 20 стран.