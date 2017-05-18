Нургуль Мамбетова: Никакого избиения ребенка в детсаду в Балыкчи не было

Никакого избиения ребенка в детсаду в Балыкчи не было. Об этом ИА «24.kg» сообщила заведующая городским отделом образования Нургуль Мамбетова.

Ранее об избиении четырехлетнего ребенка воспитателем детсада заявили родители.

По словам Нургуль Мамбетовой, в настоящее время идет следствие. «Вчера у нас была комиссия из представителей соцзащиты, мэрии, Инспекции по делам несовершеннолетних во главе с вице-мэром. Мы встретились с мамой ребенка. Лицо у мальчика было чистое, но официального заключения судмедэкспертизы пока нет. Мальчик все время плакал, от чего возможны аллергия или раздражение», — предположила она.

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На вопрос, почему мальчик все время плачет, Нургуль Мамбетова ответила: «Мальчик сам такой. Когда все ребята спят, он не спит, а ходит, играет. Старший брат у него такой же. Ему 7 лет, ходит в подготовительную группу. Мы разрешили им обоим не спать. Младший ребенок агрессивный, буйный. Утром, когда мама приводит в садик, он тоже плачет, не хочет оставаться. Но, несмотря на это, мы воспитываем их двоих уже несколько лет. Раньше все было нормально, бабушка ребенка даже письмо благодарственное писала».

«Педагог никогда не может избить ребенка. Тем более в группе около 40 детей, почему он должен бить одного ребенка? Садик на хорошем счету. Отзывы от родителей хорошие. Все нормально», — резюмировала Нургуль Мамбетова.