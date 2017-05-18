19:20
+17
USD 67.70
EUR 75.04
RUB 1.19
Общество

Вице-мэр Бишкека утверждает, что количество ДТП уменьшается

Статистика говорит о том, что количество ДТП уменьшилось на 20–25 процентов. Об этом сегодня на митинге гражданских активистов, требовавших принять меры для уменьшения количества смертельных дорожно-транспортных происшествий в стране, заявил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

«Для профилактики ДТП должна работать мэрия совместно с патрульной милицией. Есть мероприятия, которые необходимо проводить с общественностью, они тоже дают эффект», — заявил он.

За год в Бишкеке построили 25 новых остановок, нанесли около 60 тысяч квадратов разметки, установили 10 светофоров.

Геннадий Милицкий

В то же время участник митинга — гражданский активист Мавлян Аскарбеков считает, что число ДТП увеличивается, и здесь «однозначно вина государственных органов и местных властей».

«Они несут ответственность за подготовку водителей и выдачу водительских удостоверений, за непринятие мер по снижению аварийности на дорогах. Мы не ищем виновных, мы принимаем и понимаем ситуацию, но хотим снижения числа смертей на дорогах», — добавил Мавлян Аскарбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52113/
просмотров: 89
Версия для печати
Материалы по теме
Водитель внедорожника, угрожавший девушке, пока не найден
В Бишкеке прошел митинг гражданских активистов
Активисты ищут волонтеров для сопровождения школьников на пешеходных переходах
С начала года в Джалал-Абадской области установили 75 «лежачих полицейских»
Задержан водитель, сбивший насмерть подростка
Нашли мужчину, сбившего насмерть подростка
Один из сбитых в Бишкеке «Мерседесом» школьников начал есть самостоятельно
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
В Бишкеке в знак поддержки начат сбор средств пострадавшим в ДТП мальчикам
Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Популярные новости
Текебаев написал доклад в&nbsp;СИЗО и&nbsp;передал его для ознакомления на&nbsp;волю Текебаев написал доклад в СИЗО и передал его для ознакомления на волю
&laquo;Мои 24&raquo;. Один день из&nbsp;жизни работников кладбища «Мои 24». Один день из жизни работников кладбища
У&nbsp;кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в&nbsp;режиме онлайн У кыргызстанцев появилась возможность проверить прописку в режиме онлайн
В&nbsp;ДУМК назвали примерную дату начала орозо В ДУМК назвали примерную дату начала орозо
Бизнес
Выиграй в&nbsp;викторине &laquo;Счастливые SMS&raquo; от&nbsp;MegaCom! Выиграй в викторине «Счастливые SMS» от MegaCom!
Мобильный оператор О! подвел итоги акции &laquo;Великая Победа!&raquo; Мобильный оператор О! подвел итоги акции «Великая Победа!»
К&nbsp;лету готовы: расширение сети газозаправочных станций &laquo;Гaзпрoмнeфть&raquo; К лету готовы: расширение сети газозаправочных станций «Гaзпрoмнeфть»
Обналичивание долларов в&nbsp;банкоматах ОАО Росинбанк 24/7 Обналичивание долларов в банкоматах ОАО Росинбанк 24/7