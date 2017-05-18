Вице-мэр Бишкека утверждает, что количество ДТП уменьшается

Статистика говорит о том, что количество ДТП уменьшилось на 20–25 процентов. Об этом сегодня на митинге гражданских активистов, требовавших принять меры для уменьшения количества смертельных дорожно-транспортных происшествий в стране, заявил вице-мэр Бишкека Геннадий Милицкий.

«Для профилактики ДТП должна работать мэрия совместно с патрульной милицией. Есть мероприятия, которые необходимо проводить с общественностью, они тоже дают эффект», — заявил он.

За год в Бишкеке построили 25 новых остановок, нанесли около 60 тысяч квадратов разметки, установили 10 светофоров. Геннадий Милицкий

В то же время участник митинга — гражданский активист Мавлян Аскарбеков считает, что число ДТП увеличивается, и здесь «однозначно вина государственных органов и местных властей».

«Они несут ответственность за подготовку водителей и выдачу водительских удостоверений, за непринятие мер по снижению аварийности на дорогах. Мы не ищем виновных, мы принимаем и понимаем ситуацию, но хотим снижения числа смертей на дорогах», — добавил Мавлян Аскарбеков.