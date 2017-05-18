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Общество

Родителям детей-инвалидов намерены платить зарплату

В Кыргызстане родителям детей-инвалидов вновь обещают платить зарплату.

Напомним, еще в мае 2012-го бывший замминистра соцразвития Гульнара Дербишева заявила родителям детей с инвалидностью, что уже с сентября 2012 года около трехсот из них будут получать зарплату в размере 50 процентов от прожиточного минимума (чуть более 2 тысяч сомов).

Позже, в бытность вице-премьер-министра Эльвиры Сариевой, родителям детей с ограниченными возможностями здоровья пообещали платить зарплату с 2015 года. Однако вопрос до сих пор не решен.

Завтра, 19 мая 2017-го, на заседании в Министерстве труда и социального развития презентуют проект положения об условиях оплаты труда лицам, ухаживающим за ребенком (детьми) с ограниченными возможностями здоровья.

Начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева рассказала журналистам, что размер оплаты еще обсуждается совместно с Минфином. Планируется установить его на уровне прожиточного минимума (около 5 тысяч сомов).

«Мы изучали опыт других стран, нигде такого нет. Будем стараться, чтобы в этом году положение приняли. Тем более это было поручение президента», — сказала она.

В настоящее время в стране проживают более 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет. Из них 6 тысяч нуждаются в посторонней помощи.

Матери, которые воспитывают детей с ОВЗ, не имеют возможности работать, так как им приходится круглые сутки ухаживать за ребенком, и, соответственно, у них нет возможности при достижении пенсионного возраста претендовать на пенсию, так как они никогда не отчисляли деньги в Социальный фонд.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52105/
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