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Общество

В Сузакском районе внедряется амбулаторная модель лечения туберкулеза

В Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызстана внедряется амбулаторная модель лечения туберкулеза. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

«Сузакский район стал второй после Чуйской области пилотной площадкой по внедрению амбулаторного лечения туберкулеза. Оно не нарушает образ жизни больного, снижает боязнь и риски внутрибольничного заражения, улучшает лечение через создающиеся в стране группы поддержки больных туберкулезом, смягчает дискриминацию и дешевле стационарного», — сообщили в ведомстве.

Мы обслуживаем 90 тысяч человек, в районе работает 20 групп семейных врачей и 29 ФАПов. В районе неблагополучная ситуация по туберкулезу.

Директор ЦСМ Сузакского района Замира Орунбаева

По словам директора ЦСМ, с 2016 года центр присоединился к проекту «Победим туберкулез», с помощью которого обучили персонал.

«В 2016 году пролечили 25 человек с туберкулезом из 317 выявленных, ведется активная разъяснительная работа среди населения и пациентов, что при амбулаторном лечении необходимо безукоризненно соблюдать режим, ежедневно быть под контролем медперсонала и принимать лекарства», — рассказала Замира Орунбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/52062/
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