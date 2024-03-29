В Майлуу-Суу у школьницы выявили туберкулез, но лечащий врач не приняла меры

В городе Майлуу-Суу прокуратура выявила факт безответственного отношения к здоровью и безопасности детей. Об этом сообщили в ведомстве.

Установлено, что 20 февраля 2024 года ученица 11-го класса С.М. средней образовательной школы № 1 обратилась в группу семейных врачей № 3 с подозрением на туберкулез.

Однако лечащий врач Б.Ф., несмотря на выраженные симптомы туберкулеза у пациентки, своевременно не приняла безотлагательные меры для подтверждения диагноза.

Врач, получив 5 марта заключение рентгена пациентки о туберкулезе с подозрением на его открытую форму, не направила экстренное извещение о произошедшем в Ноокенский центр профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора в установленный законом срок.

Также лечащий врач пациентки 29 февраля выписала справку о трудоспособности С.М. без ее явки и осмотра.

Прокуратурой города возбуждено производство об административном правонарушении. Судом назначен штраф размере 10 тысяч сомов.

Кроме этого, установлен факт пренебрежительного отношения к здоровью и безопасности детей администрацией школы и помощником паразитолога Ж.Р., выразившийся в непринятии своевременных карантинных мер.

Со стороны прокуратуры города внесены акты прокурорского реагирования в соответствующие государственные органы.

Ранее сообщалось, что туберкулез выявили у учеников бишкекской школы № 67.