Туберкулез не победили, но похвастать Кыргызстану есть чем

Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Кыргызстан за последние пять лет добился значительного снижения уровня заболеваемости. Если в 2019 году зарегистрировано 78 случаев на 100 тысяч населения, то в 2023-м уже 59,8 случая.

Но расслабляться рано. Только за прошлый год в стране зарегистрировано 4 тысячи 170 новых случаев и рецидивов туберкулеза.

Руководитель проекта USAID «Вылечить туберкулез» Айнура Ибраимова, отмечает, заболевание все еще считается одним из основных убийц в мире.

«К сожалению, несмотря на меры, предпринимаемые мировым сообществом, маленькая туберкулезная палочка зачастую показывает очень серьезную выживаемость. И практически все время вырабатываются новые штаммы, устойчивые ко многим производимым препаратам», — сказала она.

Справка 24.kg Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое микобактерией туберкулеза. Чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах. Болезнь распространяется воздушно-капельным путем. При кашле, чихании, разговоре больной туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть незначительное количество таких бактерий. Люди с ослабленной иммунной системой, такие как люди с ВИЧ-инфекцией, страдающие от недостаточности питания, с диабетом, курильщики имеют более высокий риск заболевания.

По словам Айнуры Ибраимовой, в Кыргызстане за пять лет в системе предоставления противотуберкулезной помощи происходят очень большие изменения, во многом, благодаря политической воле государства, деятельности Минздрава, ФОМСа.

Первые в регионе

«Например, ФОМС внедрил оплату за успешно пролеченный случай туберкулеза. Этот механизм — гордость Кыргызстана, потому что, методики, которые предоставляют серьезные финансовые стимулы в системе предоставления потивотуберкулезной помощи, в нашем регионе внедрила, наверное, только наша страна», — отметила она.

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Второе серьезное изменение, которое отметила Айнура Ибраимова, — высвобождение госпитальной сети. Сегодня больницы принимают и оказывают помощь тяжелым больным, остальные случаи лечат амбулаторно.

«Кроме того, Кыргызстан также может гордиться внедрением инновационных методов диагностики туберкулеза — в регионе первая страна, которая внедрила стул-тест (по анализу кала — Прим.24.kg). Его делают всего в 18 странах мира», — добавила она.

Сегодня все больше внимания мир начинает уделять профилактики и здесь тоже есть над чем работать стране, подытожила она.

В чем секрет успеха

Глава Национального центра фтизиатрии Абдулаат Кадыров рассказал, как удалось добиться снижения уровня заболеваемости туберкулезом.

По его словам, с одной стороны, это результат проводимых противотуберкулезных мероприятий, с другой — это естественное явление.

«В течение последних 15 лет идет снижение и заболеваемости, и смертности. Это происходит за счет внедрения новых препаратов, новых инновационных методов диагностики», — сказал он.

Улучшилась и эффективность лечения, особенно больных с лекарственно устойчивыми формами туберкулеза.

«Для сравнения, до 2017-го, когда начали по рекомендации ВОЗ применять новые противотуберкулезные препараты, укороченный режим лечения, больные с множественными лекарственно устойчивыми формами лечились до двух лет, с широкой лекарственной устойчивостью — три года, а сейчас начали внедрять для их лечения шести-девятимесячные курсы лечения. И если до внедрения краткосрочного режима лечения эффективность составляла 56-57 процентов, сейчас — до 84 процентов», — сказал он.

Абдулаат Кадыров таже добавил, что впервые, по рекомендации ВОЗ, на средства Глобального фонда закупили девять цифровых рентген-аппаратов с искусственным интеллектом. По его словам, если у больного есть активный туберкулез, то на рентген-снимке, благодаря программному обеспечению, пораженный участок окрашивается в красный свет.

Справка 24.kg Как распознать туберкулез: Определенных симптомов, характерных только для туберкулеза, нет. Появляется повышенная усталость, слабость, резкое снижение веса без видимых на то причин, температура 37-38 градусов Цельсия, не спадающая продолжительное время, ночная потливость. У детей заболевание прогрессирует быстрее. Легочную форму туберкулеза сопровождает кашель. Такие симптомы могут быть и при других заболеваниях. Поэтому важно при их проявлении обращаться к врачам для установки диагноза.

Лечимся дома

Лечение туберкулеза может длиться от нескольких месяцев (чувствительная форма) до двух лет (устойчивая к лекарствам форма).

Если назначить эффективное лечение, больной перестает быть заразным через две недели после начала лечения.

Сегодня большинство пациентов проходят лечение амбулаторно. Когда врачи в ЦСМ выявляют туберкулез, то больного направляют на анализы для определения формы заболевания, а также проводят обследование членов семьи и контактных лиц.

«Если он еще выделяет микобактерии, то его в обязательном порядке изолируем и отправляем на стационарное лечение. После него они приходят к нам, уже не заразные. Мы предлагаем им два вида лечение: контролируемое и видео-контролируемое. В первом случае, пациент приходит каждый день, получает бесплатно лекарство и при медсестер или враче пьет. Во втором — через ватсап присылают видео, как принимают лекарство дома. Ежемесячно сдают анализы. Через определенное время проводится консилиум, который принимает решение о дальнейшем лечении или выздоровлении», — рассказала семейный врач Железнодорожной поликлиники Жибек Байтикова.

Бывает, что люди бросают лечение, после того как им становится легче. Но делать так нельзя, так как болезнь может перейти в устойчивую форму.