В Бишкеке появится международный центр по инновациям в сельском хозяйстве

В Бишкеке появится международный центр по инновациям в области сельского хозяйства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Национальной академии наук (НАН) КР.

По его данным, между НАН КР и южнокорейскими учреждениями подписан меморандум о создании научно-исследовательского центра по внедрению инноваций в области растениеводства и животноводства на базе Института биотехнологии Академии наук.

Как сообщается, ранее подобные соглашения заключались только с развитыми странами. То есть Кыргызстан, работая с самыми передовыми агротехнологиями, получает огромное преимущество среди развивающихся стран.

В настоящее время готовится к реализации проект по проведению генетических исследований и адаптации кур корейских и местных пород.