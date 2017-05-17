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Общество

В Бишкеке появится международный центр по инновациям в сельском хозяйстве

В Бишкеке появится международный центр по инновациям в области сельского хозяйства. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Национальной академии наук (НАН) КР.

По его данным, между НАН КР и южнокорейскими учреждениями подписан меморандум о создании научно-исследовательского центра по внедрению инноваций в области растениеводства и животноводства на базе Института биотехнологии Академии наук.

Как сообщается, ранее подобные соглашения заключались только с развитыми странами. То есть Кыргызстан, работая с самыми передовыми агротехнологиями, получает огромное преимущество среди развивающихся стран.

В настоящее время готовится к реализации проект по проведению генетических исследований и адаптации кур корейских и местных пород.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51988/
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