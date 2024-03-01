С 4 марта открывается онлайн-регистрация для трудоустройства в Корею

С 4 по 7 марта будет открыта онлайн-регистрация на тестирование по программе EPS для трудоустройства в Корее. Об этом напомнил Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Программа EPS предусматривает проверку уровня знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов, а также оказание содействия в поиске работодателей и оформлении необходимых документов.

Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.migrant.kg и предоставить следующие документы в электронном виде:

аккаунт с почтой gmail.com;

фото размером 3,5×4,5 на белом фоне за последние шесть месяцев (100-300 пиксель, не более 15 КБ, формат JPG);

заграничный паспорт (600 пиксел, размер 100 КБ);

фото квитанции об оплате 28$ за участие в тестировании.

«Все документы должны быть четкими и читабельными. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования», — отметили в центре.

Тестирование будет проходить в городах Бишкеке и Оше. При регистрации нужно выбрать соответствующую ссылку: «Регистрация для города Бишкека» или «Регистрация для города Оша».

В Центре трудоустройства граждан за рубежом подчеркнули, что заявка будет принимается единожды, все дубликаты будут аннулированы.