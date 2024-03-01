13:24
USD 89.42
EUR 96.93
RUB 0.98
Общество

С 4 марта открывается онлайн-регистрация для трудоустройства в Корею

С 4 по 7 марта будет открыта онлайн-регистрация на тестирование по программе EPS для трудоустройства в Корее. Об этом напомнил Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Программа EPS предусматривает проверку уровня знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов, а также оказание содействия в поиске работодателей и оформлении необходимых документов.

Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.migrant.kg и предоставить следующие документы в электронном виде:

  • аккаунт с почтой gmail.com;
  • фото размером 3,5×4,5 на белом фоне за последние шесть месяцев (100-300 пиксель, не более 15 КБ, формат JPG);
  • заграничный паспорт (600 пиксел, размер 100 КБ);
  • фото квитанции об оплате 28$ за участие в тестировании.

«Все документы должны быть четкими и читабельными. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования», — отметили в центре.

Тестирование будет проходить в городах Бишкеке и Оше. При регистрации нужно выбрать соответствующую ссылку: «Регистрация для города Бишкека» или «Регистрация для города Оша».

В Центре трудоустройства граждан за рубежом подчеркнули, что заявка будет принимается единожды, все дубликаты будут аннулированы.

Дополнительную информацию о программе EPS можно получить на сайте www.migrant.kg или по телефону: 0312650251 Бишкек, 0322256632 Ош.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288011/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Открывается онлайн-регистрация кыргызстанцев на работу в Великобританию
Более 26 тысяч кыргызстанцев подали заявки на сезонную работу в Великобритании
Выявлена компания, которая незаконно отправляла кыргызстанцев работать за рубеж
Что необходимо знать, выезжая на работу за границу. Советы отправляющимся
Работа за границей. Как власти помогают кыргызстанцам легально трудоустроиться
Более 13,3 тысячи кыргызстанцев легально трудоустроены за рубежом
Часто болела и не могла дышать. Джой из Канады об экологии в Бишкеке
В 2022 году был пик отправки кыргызстанцев в Южную Корею — Минтруда (обновлено)
Более 5 тысяч кыргызстанцев работают в аграрном секторе Великобритании
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
1 марта, пятница
13:21
Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную помощь Кыргызстану Авария на ТЭЦ Бишкека. Казахстан отправил гуманитарную...
13:13
Свидетельство о рождении сына Болота Темирова вернули бабушке
13:10
Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемые отрицают свою вину
13:04
С 4 марта открывается онлайн-регистрация для трудоустройства в Корею
12:49
На КПП кыргызско-китайской границы таможня теперь работает круглосуточно