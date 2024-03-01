С 4 марта открывается онлайн-регистрация для трудоустройства в Корею

С 4 по 7 марта будет открыта онлайн-регистрация на тестирование по программе EPS для трудоустройства в Корее. Об этом напомнил Центр трудоустройства граждан за рубежом при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.
Программа EPS предусматривает проверку уровня знания корейского языка и профессиональных навыков кандидатов, а также оказание содействия в поиске работодателей и оформлении необходимых документов.
Для участия в тестировании необходимо зарегистрироваться на официальном сайте www.migrant.kg и предоставить следующие документы в электронном виде:
- аккаунт с почтой gmail.com;
- фото размером 3,5×4,5 на белом фоне за последние шесть месяцев (100-300 пиксель, не более 15 КБ, формат JPG);
- заграничный паспорт (600 пиксел, размер 100 КБ);
- фото квитанции об оплате 28$ за участие в тестировании.
«Все документы должны быть четкими и читабельными. Квитанцию об оплате необходимо сохранить и предъявить в день тестирования», — отметили в центре.
Тестирование будет проходить в городах Бишкеке и Оше. При регистрации нужно выбрать соответствующую ссылку: «Регистрация для города Бишкека» или «Регистрация для города Оша».
В Центре трудоустройства граждан за рубежом подчеркнули, что заявка будет принимается единожды, все дубликаты будут аннулированы.
Дополнительную информацию о программе EPS можно получить на сайте www.migrant.kg или по телефону: