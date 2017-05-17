С 2011 года из Москвы (РФ) в Кыргызстан репатриировали 63 ребенка

С 2011 года из Москвы и Московской области в Кыргызстан репатриировали 63 ребенка. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила начальник управления по защите семьи и детей Министерства труда и социального развития Жаныл Джумабаева.

«Из них 37 передали на усыновление и только 8 удалось воссоединить с биологическими семьями. Еще 12 воспитываются в учреждениях интернатного типа, 6 отданы под опеку. Даже если дети имеют врожденные патологии, мы их также возвращаем на Родину и принимаем все меры, чтобы дети жили в семье», — сказала она.

Жаныл Джумабаева отметила, что кыргызстанки, отказавшиеся от своих детей в России, в большинстве случаев не состояли на медицинском учете и не были замужем.