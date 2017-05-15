Высшая лига КВН Кыргызстана: женская сборная БГУ стала чемпионом 22-го сезона

Женская сборная Бишкекского гуманитарного университета стала чемпионом 22-го сезона высшей лиги КВН Кыргызстана.

В финал, который состоялся 14 мая в Кыргызском драматическом театре имени Т.Абдумомунова, пробились пять команд: сборная города Кара-Балты, Бишкекский гуманитарный университет (мужская сборная), Бишкекский гуманитарный университет (женская сборная), команда «Своя игра» (КГТУ имени И.Раззакова) и фаворит 22-го сезона высшей лиги команда «Томирис» из Алматы (Казахстан).

По итогам всех игр сезона лидировала «Томирис», показала хороший уровень игры и на финальных состязаниях, однако с минимальным преимуществом выиграла женская сборная БГУ, победные очки им принесло выступление капитанов команд.

В итоге гости из Казахстана заняли второе место, тройку победителей замкнула команда «Своя волна», четвертое место заняла сборная Кара-Балты, а пятое место досталось мужской сборной БГУ.

Кроме того, жюри традиционно выбрало лучшую шутку и лучшего игрока.

В номинации «Лучший игрок» победила капитан женской сборной БГУ Жамиля Сарпекова, а «Лучшей шуткой» признали пародию на председателя жюри Анэса Зарифьяна от сборной Кара-Балты.

«Победа была неожиданной, мы опасались команд «Томирис» и «Своя волна», но все равно надеялись победить, хоть на подготовку к финалу ушло в буквальном смысле полторы недели», — сказала капитан женской сборной БГУ Жамиля Сарпекова.

Итоги 22-го сезона подвел и президент КВН Кыргызстана Евгений Акопян.

«Финал прошел неплохо, но по материалу с каждым годом все сложнее и сложнее работать с молодежью, сейчас она другая, более технологичная, но она меньше читает, и это очень сильно сказывается на материале команд. И редакторам приходится тяжело. Я не обвиняю команды, не восхваляю нас, но до последнего приходится работать с командами, чтобы номера удались», — сказал Евгений Акопян.

Кроме того, глава Клуба веселых и находчивых пояснил, почему в 22-м сезоне не было команд из регионов, а также мало участников.

«Стартовало около 10 команд,. Для нас не важно количество, на первом месте — качество, и когда команд мало, редакторам легче уделять им больше внимания», — сказал президент клуба.

Назвал он и причину, по которой не смогли приехать команды из регионов, — отсутствие финансирования.

Ош, Баткен, Джалал-Абад, Нарын, Талас - из всех областей приезжали и неплохо участвовали, у каждого была своя фишка. Но сейчас многие университеты не могут их спонсировать, к тому же с недавних пор министерство запретило финансировать подобные вещи, а приезжать в течение сезона нужно несколько раз, так что все упирается в деньги. Евгений Акопян

По словам главы клуба, молодежь необходимо поддерживать на государственном уровне, а не обращать внимание на нее только во время выборов.