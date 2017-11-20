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Общество

Кубок КВН Анэса Зарифьяна выиграла команда МУКа

Кубок КВН Анэса Зарифьяна выиграла команда Международного университета Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил ведущий игры Евгений Акопян.

Напомним, 18 ноября 2017 года в Кыргызском драматическом театре имени Т.Абдымомунова прошли игры КВН на Кубок профессора, поэта, одного из первых участников игр Клуба веселых и находчивых в Кыргызстане Анэса Зарифьяна.

По информации организаторов, победитель получил 200 тысяч сомов на поездку в город Сочи (Россия) для участия в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2018».

Второе место у команды «Молбулак», третье - у команды «ОРПК» (средняя школа №31 Бишкека, чемпион школьной лиги КВН-2017).

В целом за Кубок боролись пять команд («МУК», «ОРПК», «Молбулак», «UIB» (Алматы, Казахстан) и «Сборная Кара-Балты»).
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