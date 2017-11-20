Кубок КВН Анэса Зарифьяна выиграла команда МУКа

Кубок КВН Анэса Зарифьяна выиграла команда Международного университета Кыргызстана. Об этом ИА «24.kg» сообщил ведущий игры Евгений Акопян.

Напомним, 18 ноября 2017 года в Кыргызском драматическом театре имени Т.Абдымомунова прошли игры КВН на Кубок профессора, поэта, одного из первых участников игр Клуба веселых и находчивых в Кыргызстане Анэса Зарифьяна.

По информации организаторов, победитель получил 200 тысяч сомов на поездку в город Сочи (Россия) для участия в Международном фестивале команд КВН «КиВиН-2018».

Второе место у команды «Молбулак», третье - у команды «ОРПК» (средняя школа №31 Бишкека, чемпион школьной лиги КВН-2017).



В целом за Кубок боролись пять команд («МУК», «ОРПК», «Молбулак», «UIB» (Алматы, Казахстан) и «Сборная Кара-Балты»).