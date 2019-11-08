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Общество

День КВН. Лучшие шутки по версии участников команды «Азия МIX»

В этом году Клубу веселых и находчивых исполняется 58 лет. Впервые юмористическую передачу показали 8 ноября 1961 года. В Кыргызстане КВН начал развиваться в начале 1990-х. За почти 30-летнее существование команды веселых и находчивых не раз играли не только на отечественной сцене, но и выступали перед российской публикой.

В 2016 году кыргызстанская команда «Азия МIX» стала чемпионом Высшей лиги КВН. Шутки нашей сборной цитируют не только в КР, но и все любители игры.

Члены сборной Кыргызстана рассказали 24.kg, какие шутки, на их взгляд, самые лучшие и запоминающиеся.

Капитан команды «Азия МIX» Эльдияр Кененсаров признается, что полюбил КВН в 1996-м, когда увидел первые игры по телевизору. Для него Клуб веселых и находчивых — определенная мутация в коде ДНК, ведущая к серьезным изменениям внутри человека и многих его аспектах жизни.

Больше всего Эльдияру Кененсарову запомнилась эта шутка:

— Какой русский не любит быстрой езды?

— Тот, на котором ездят.

«Я ее услышал в конкурсе «разминка», когда на заданный вопрос кавээнщику необходимо ответить остроумно в течение 30 секунд», — говорит капитан команды.

Назвать лучшую шутку своей команды он не смог. Все удачные, считает Эльдияр Кененсаров.

Другой участник команды КВН Сергей Душимов (сценический псевдоним Абдулниязов) полагает, что хорошие шутки есть в каждом сезоне. Однако среди прочих он выделил музыкальное выступление про Ромео и Джульетту.

Еще одна любимая шутка Сергея Душимова прозвучала в 2018 году на Летнем кубке в Сочи. Выступая в приветствии, герой Эрмека Кененсарова Санжар вышел на сцену с питоном, по локоть проглотившим его руку: «Фото с питоном, фото с питоном... А если достану, то и с обезьянкой».

Сам же Эрмек Кененсаров назвал любимой другую шутку — из 1/4 финала Высшей лиги КВН в 2016-м — про самую дорогую свадьбу.

Самая красивая участница сборной КР Ситора Фармонова рассказала 24.kg, что в команду «Азия MIX» пришла в 2014 году. Для нее КВН — дружная, добрая и большая семья.

Ей запомнилась шутка из финала Высшей лиги в 2016-м про милиционера.

Самый большой участник «Азия MIX» Марат Джуманалиев признался, что для него КВН — просто очередной период жизни. Серьезных чувств к игре он тоже не особо испытывает. Но знает, что для других юмор, как и само выступление в клубе, важен.

«Я играл по просьбе Эльдияра, он мой близкий друг. Ребята старались. Жаль, что команду не оценили по достоинству», — считает Марат Джуманалиев.

Отметить определенную шутку кавээнщик не может, однако понравилось ему выступление в финале Высшей лиги в 2016 году.

Зрителям и поклонникам «Азии MIX» больше всего нравится выступление команды в приветствии в 1/4 финала 2016-го. Этот ролик на официальном канале КВН набрал почти 6,5 миллиона просмотров.
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