Гордимся! Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи

Команда КВН «Азия MIX» выиграла летний кубок КВН в Сочи. Об этом сообщила участница команды Ситора Фармонова на своей странице в соцсетях.

Чемпион высшей лиги-2016 «Азия MIX» боролась с чемпионами прошлого сезона — командой «Спарта» из Астаны.

По уже сложившейся традиции каждая команда для участия в кубке пригласила своих друзей из других команд. Вместе с нашей командой на сцену концертного зала «Фестивальный» вышли участники команды КВН «Русская дорога». «Спарта» объединилась со своим главным соперником — «Радио Свобода» — ради победы в предстоящей игре.

Напомним, что среди обладателей «Летнего кубка» встречаются команды, которые популярны и по сей день: «Новые армяне», «Уральские пельмени», «Утомленные солнцем», «Уездный город», «Сок», «Триод и Диод». Пополнить ряды победителей — это одна их самых важных и почетных миссий команд после чемпионства.