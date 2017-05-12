«На площади Ала-Тоо 9 мая во время праздника потерялись более 50 детей. И большинство родителей даже не соизволили их искать. Мы сами развозили по домам найденных детишек. Последнюю девочку отвезли домой в 12 часов ночи», — рассказал на пресс-конференции по итогам служебной деятельности ОВД с начала года по профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних начальник ИДН ГУОБ МВД КР Азамат Абдрахманов.

По его словам, основная причина пропажи детей — это безответственность родителей.

«За четыре месяца 2017 года, — сообщил он, — в ОВД КР зарегистрировано 345 заявлений по факту без вести пропавших детей. Из них шестерых еще не нашли».

По его словам, всего на сегодня в розыске числятся 39 несовершеннолетних. Они пропали в разное время с 2012 года.

Азамат Абдрахманов рассказал, что не все родители могут описать своего пропавшего ребенка, некоторые элементарно не знают даже цвет его глаз и во что он был одет. «По этой причине МВД в начале учебного года раздало детские паспорта. Это не официальный документ, а складной лист бумаги, в которую клеится фотография ребенка, записываются его данные и особые приметы. В нем указаны номера телефонов областных органов внутренних дел, куда родители могут обратиться в случае пропажи несовершеннолетнего», — сказал он.

«МЧС предупредило, что лето будет жарким. Мы очень обеспокоены тем, что может увеличиться число утонувших. Ведь дети начнут купаться в реках и каналах. Мы просим родителей отпускать детей только в разрешенные для купания водоемы, где есть служба спасения», — призвал начальник ИДН ГУОБ МВД.