Какие объекты нельзя открывать в жилых многоквартирных домах

Государственное агентство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана разработало перечень разрешенных видов деятельности в нежилых помещениях многоквартирного дома. Документ выставили на общественное обсуждение.

Отсутствие единых критериев размещения объектов, неопределенность прав и обязанностей собственников нежилых помещений, расположенных в жилых домах, рождают острую социальную напряженность и дестабилизируют оборот недвижимости. Часто на этой почве возникают конфликты. Население привыкло к магазинам, кафе, сервисным центрам в шаговой доступности от места проживания, но создавать сервис необходимо с учетом справедливого желания людей жить в тишине и доступе к услугам, а также развития предпринимательской деятельности.

Правительство предлагает разрешить открывать в нежилых помещениях магазины, кафе, парикмахерские, пункты ремонта обуви, часовые мастерские, ателье, отделения банков и пунктов обмена валюты, отделения почты.

Кроме того, не запрещена деятельность жилищных и ремонтно-эксплуатационных органов, органов самоуправления граждан, учреждений культуры, народного образования, социального обеспечения, здравоохранения, физической культуры и спорта, пунктов милиции, органов прокуратуры, суда и загса, адвокатуры, нотариата, офисов и контор предпринимателей, страховых организаций, творческих мастерских художников и скульпторов.

Однако в нежилых помещениях, переведенных в установленном порядке из жилых помещений (бывшие квартиры) и в переоборудованных подвальных и полуподвальных помещениях, не допускается размещение объектов, эксплуатация которых может привести к физическому и химическому загрязнению территории и воздуха жилой среды.

К ним относятся: