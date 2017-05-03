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Общество

В Каракольский центр бесплатной юридической помощи обратились почти 500 человек

В Каракольский центр бесплатной юридической помощи за 6 месяцев с момента его образования обратились почти 500 человек. Об этом рассказала юрист центра Жылдыз Адылканова.

По ее словам, чаще всего граждане обращаются по семейным и земельным вопросам.

«Из всех обратившися около 90 процентов хотят получить консультацию по вопросам семьи. Как вы знаете, многие уехали на заработки за рубеж, много разводов, есть те, кто оставляет детей своим родителям. И самое трудное — это определение места жительства детей», — сказал юрист.

Что касается вопросов с землей, отметила юрист, часто по поводу одного и того же участка вынесено несколько решений.

Напомним, с декабря 2016 года в региональных филиалах Минюста организованы центры бесплатной юридической помощи населению. С 2013 года в областях работают кабинеты по оказанию гарантированной государственной юридической помощи, которые оказывают консультации и защиту инвалидам первой и второй групп, малоимущим, военнослужащим и лицам, совершившим тяжкие преступления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/51006/
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