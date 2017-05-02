На месте оползня в селе Аюу местные жители предлагают сделать захоронение

На месте оползня, сошедшего 29 апреля в селе Аюу, местные жители предлагают сделать захоронение. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель акима Узгенского района Алишер Бакышев.

По его словам, сельчане предлагают приостановить поисковые работы.

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«Сейчас родственники только одной семьи настаивают, чтобы поисковые работы продолжались и нашли тела их родных. А остальные согласны, так как видят, насколько большая территория и как трудно проводить поиск», — сообщил Алишер Бакышев.

Заместитель акима добавил, что сейчас идет подготовка к чтению похоронной молитвы.

Напомним, оползень накрыл 11 домов, в семи из которых проживали люди. Погибли 24 человека. Обнаружить удалось только троих погибших.

По информации МЧС, на месте трагедии продолжают работать спасатели.