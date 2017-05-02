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Общество

В битве за иракский Мосул погибли 16 тысяч мирных жителей

Фото REUTERS/Muhammad Hamed. Бои в иракском Мосуле

За полгода, как началась битва за Мосул, в Ираке погибли около 16 тысяч гражданских лиц. Из них около 9 тысяч — женщины и дети. Еще около 19 тысяч получили ранения. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в руководстве республики.

Причем, как сообщают источники газеты, близкие к правительству в Багдаде, речь идет о тех, кто пострадал не только от ИГИЛ, но и от действий иракской армии и международной коалиции во главе с США.

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Член комитета иракского парламента по правам человека Хабиб ат-Тарфи заявил, что такие цифры являются большим преувеличением.

«Армия страны успешно продвигается в Мосуле. И в свете побед появляются сведения о якобы огромном числе жертв среди гражданского населения. Не секрет, что у ИГИЛ большие возможности по работе в медиасфере. Используя их, террористы пытаются исказить реальную картину», — отметил Хабиб ат-Тарфи.

По его словам, статистические данные, в том числе и по жертвам среди мирного населения в ходе битвы за Мосул, формируются на ежедневной и еженедельной основе, но депутат не стал раскрывать конкретные цифры, сказав лишь, что окончательные сведения, скорее всего, обнародуют после завершения операции.

Гуманитарная ситуация в Мосуле не раз становилась предметом озабоченности со стороны международных организаций.

«Мы можем столкнуться с гуманитарной катастрофой, возможно, наихудшей за весь период конфликта», — заявила координатор гуманитарных программ ООН по Ираку Лиз Гранде.

В Мосуле остаются 400 тысяч человек, при этом в городе ощущается острая нехватка продуктов и медикаментов.

Положение гражданского населения осложняется действиями боевиков ИГИЛ, которые, по словам иракских властей, используют жителей в качестве живого щита. Наконец, люди страдают и от тех, кто пришел освободить их от террористов. Прежде всего, от международной коалиции во главе с США.

Начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что самолеты коалиции практически каждый день бомбят жилые кварталы Мосула, в которых находятся десятки тысяч мирных жителей.

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Как отмечает эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов, названные источниками «Известий» цифры выглядят вполне реалистичными.

«Американцы никогда не беспокоились о жертвах среди мирного населения. Можно вспомнить, например, Афганистан, где бомбили больницы Красного Креста и свадебные процессии. В Мосуле также не особо церемонятся. Ведь иракские граждане — это не граждане США, а потому Вашингтон может не считаться с потерями среди них, — сказал эксперт.

По мнению эксперта, бомбардировки жилых кварталов Мосула продолжатся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50951/
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