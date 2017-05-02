Сооронбай Жээнбеков проверит в Джалал-Абадской области работу по профилактике ЧС

Сооронбай Жээнбеков проверит в Джалал-Абадской области работу по профилактике чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр Кыргызстана находится в регионе с двухдневной рабочей поездкой, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер-министр ознакомится с ходом реконструкции дамб в Сузакском и Ноокенском районах, с последствиями оползня в селах Узгенского района Ошской области.

Кроме того, глава правительства посетит средние школы в городе Джалал-Абаде, проверит состояние дорог региона.

Накануне Сооронбай Жээнбеков встретился с местными жителями сел Аюу и Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне сошел оползень.