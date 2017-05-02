14:15
+16
USD 67.50
EUR 73.58
RUB 1.18
Общество

Сооронбай Жээнбеков проверит в Джалал-Абадской области работу по профилактике ЧС

Сооронбай Жээнбеков проверит в Джалал-Абадской области работу по профилактике чрезвычайных ситуаций. Премьер-министр Кыргызстана находится в регионе с двухдневной рабочей поездкой, сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер-министр ознакомится с ходом реконструкции дамб в Сузакском и Ноокенском районах, с последствиями оползня в селах Узгенского района Ошской области.

Кроме того, глава правительства посетит средние школы в городе Джалал-Абаде, проверит состояние дорог региона.

Накануне Сооронбай Жээнбеков встретился с местными жителями сел Аюу и Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне сошел оползень.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50936/
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
В Узгенском районе для отселенных из опасных зон установили 118 палаток
Погода в Кыргызстане на 2 мая: без осадков
Погода в Кыргызстане на 1 мая: местами дожди
Неделя-24: что вы могли пропустить
Погода в Кыргызстане на 30 апреля: дожди с грозами
Погода в Кыргызстане на 29 апреля: временами дожди
Погода в Кыргызстане на 28 апреля: опять дожди
Крушение «Боинга». Пострадавшим перечислили деньги со спецсчета МЧС
До 2026 года в Кыргызстане обещают построить водопровод в 657 селах и 22 городах
Погода в Кыргызстане на 27 апреля: днем временами дожди
Популярные новости
Родственники обвиняемого в&nbsp;наезде на&nbsp;учеников оказывают давление на&nbsp;пострадавших Родственники обвиняемого в наезде на учеников оказывают давление на пострадавших
Нариман Тюлеев не&nbsp;жалеет о&nbsp;потерянном имуществе Нариман Тюлеев не жалеет о потерянном имуществе
Чолпон Джакупова не&nbsp;изменит своего мнения о&nbsp;президенте Чолпон Джакупова не изменит своего мнения о президенте
ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в&nbsp;ДТП школьников ГУВД Бишкека предоставит охрану родственникам пострадавших в ДТП школьников
Бизнес
Субботник Beeline по&nbsp;всей стране Субботник Beeline по всей стране
Темир Сариев выразил соболезнования в&nbsp;связи с&nbsp;трагедией в&nbsp;Узгенском районе Темир Сариев выразил соболезнования в связи с трагедией в Узгенском районе
Внимание! Концерт группы &laquo;Город 312&raquo; перенесен на&nbsp;1&nbsp;мая Внимание! Концерт группы «Город 312» перенесен на 1 мая
Мобильный оператор О! снизил цену на&nbsp;флагманский тариф &laquo;Безлимит 4G + O!TV&raquo; Мобильный оператор О! снизил цену на флагманский тариф «Безлимит 4G + O!TV»