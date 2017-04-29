Имама приговорили к трем годам за оправдание терроризма

Имама московской мечети «Ярдям» Махмуда Велитова приговорили к трем годам лишения свободы за публичное оправдание терроризма, сообщает «Медуза».

По версии следствия, в сентябре 2013 года Велитов во время молитвы в мечети произнес «речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами».

Согласно заключениям психолого-лингвистических судебных экспертиз, в указанной речи содержится совокупность признаков оправдания террористической деятельности.