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Общество

В Кыргызстане в пять раз сократилось количество людей, заразившихся от животных

В Кыргызстане в пять раз сократилось количество людей, заразившихся инфекционными заболеваниями от животных (ящур, бруцеллез и эхинококкоз). Об этом сегодня, 28 апреля, сообщил директор Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов на собрании, посвященном профессиональному празднику сотрудников отрасли.

Сотрудников инспекции поздравил заведующий отделом агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства Таалайбек Далбаев и отметил, что по сравнению с прошедшими годами на профилактику заболеваний животных выделяется в три раза больше средств.

Как сообщается, сегодня наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация, по всей республике идет идентификация крупного рогатого скота и включение его в информационную систему.

На сегодня 629 тысяч 948 голов дойных коров прошли идентификацию и включены в информационную систему, говорится в сообщении.

Помимо этого, разработана и принята стратегия по противодействию восьми видам опасных заболеваний, передающихся от животных людям. В их числе ящур, сибирская язва, эхинококкоз, бруцеллез, бешенство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50818/
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