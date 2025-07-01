В Бишкеке выросла заболеваемость бруцеллезом

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года зарегистрировали 12 случаев бруцеллеза с впервые установленным диагнозом против девяти случаев за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщил столичный Центр госсанэпиднадзора.

Бруцеллез — тяжелая инфекционная болезнь, передающаяся человеку преимущественно от больных сельскохозяйственных животных. Характеризуется длительным течением, обильной потливостью, болями в суставах и мышцах, поражением нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Наиболее часто бруцеллезом болеют козы, овцы, коровы, свиньи. У них наблюдаются аборты и рождение мертвого плода. Бруцеллы выделяются в окружающую среду с молоком и мочой больных животных. Возбудители бруцеллеза содержатся и в мясе больных животных.

Человек заражается при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза), недостаточно проваренного и прожаренного мяса (шашлык, шаурма и так далее). Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к низким температурам, долго сохраняется в пищевых продуктах, в том числе хранящихся в холодильниках и морозильных камерах.

Бруцеллез поражает население всех возрастных групп, однако преимущественно болеют лица трудоспособного возраста.

Признаки бруцеллеза: повышение температуры тела (может достигать 38-40 градусов). Иногда температура поднимается и снижается волнами, что является одной из особенностей заболевания;

озноб и обильная потливость, особенно по ночам;

общая слабость, утомляемость, потеря работоспособности — даже при незначительных физических нагрузках;

боли в мышцах и суставах, которые могут перемещаться (например, сегодня болит одно колено, завтра — другое);

головная боль, головокружение, бессонница, раздражительность, снижение внимания;

снижение аппетита, похудение, расстройства пищеварения, иногда боли в животе;

у мужчин возможно воспаление яичек, у женщин — нарушение менструального цикла.

Последствия Бруцеллез лечится длительно. Симптомы могут сохраняться несколько недель и месяцев, если не начать лечение. При неадекватной терапии недуга он переходит в хроническую форму, приводит к инвалидности. При беременности заболевание провоцирует аборты, выкидыши, преждевременные роды.