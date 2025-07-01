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Общество

В Бишкеке выросла заболеваемость бруцеллезом

В Бишкеке за шесть месяцев 2025 года зарегистрировали 12 случаев бруцеллеза с впервые установленным диагнозом против девяти случаев за аналогичный период 2024-го. Об этом сообщил столичный Центр госсанэпиднадзора.

Бруцеллез — тяжелая инфекционная болезнь, передающаяся человеку преимущественно от больных сельскохозяйственных животных. Характеризуется длительным течением, обильной потливостью, болями в суставах и мышцах, поражением нервной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем.

Наиболее часто бруцеллезом болеют козы, овцы, коровы, свиньи. У них наблюдаются аборты и рождение мертвого плода. Бруцеллы выделяются в окружающую среду с молоком и мочой больных животных. Возбудители бруцеллеза содержатся и в мясе больных животных.

Человек заражается при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него молочных продуктов (сыр, масло, творог, брынза), недостаточно проваренного и прожаренного мяса (шашлык, шаурма и так далее). Заражение может произойти и на производстве, связанном с обработкой кожи и шерсти, при уходе за больными животными и через предметы, зараженные их выделениями.

Возбудитель бруцеллеза обладает большой устойчивостью к низким температурам, долго сохраняется в пищевых продуктах, в том числе хранящихся в холодильниках и морозильных камерах.

Бруцеллез поражает население всех возрастных групп, однако преимущественно болеют лица трудоспособного возраста.

Признаки бруцеллеза:

  • повышение температуры тела (может достигать 38-40 градусов). Иногда температура поднимается и снижается волнами, что является одной из особенностей заболевания;
  • озноб и обильная потливость, особенно по ночам;
  • общая слабость, утомляемость, потеря работоспособности — даже при незначительных физических нагрузках;
  • боли в мышцах и суставах, которые могут перемещаться (например, сегодня болит одно колено, завтра — другое);
  • головная боль, головокружение, бессонница, раздражительность, снижение внимания;
  • снижение аппетита, похудение, расстройства пищеварения, иногда боли в животе;
  • у мужчин возможно воспаление яичек, у женщин — нарушение менструального цикла.

Последствия

Бруцеллез лечится длительно. Симптомы могут сохраняться несколько недель и месяцев, если не начать лечение. При неадекватной терапии недуга он переходит в хроническую форму, приводит к инвалидности. При беременности заболевание провоцирует аборты, выкидыши, преждевременные роды.

Меры профилактики

Не допускать употребления сырого молока и кисломолочной продукции, приобретенных у частных лиц, без термической обработки.

Употреблять только пастеризованные молочные продукты и хорошо прожаренное/проваренное мясо. При приготовлении мясных блюд проводить тщательную термическую обработку.

Приобретать продукцию животного происхождения только в санкционированных местах торговли, имеющих документы о ветеринарном контроле.

При контакте с сельскохозяйственными животными использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, маски, спецодежду).

Соблюдать ветеринарно-санитарные правила при содержании и уходе за животными. Обеспечить своевременную вакцинацию скота против бруцеллеза.

Немедленно обращаться за медицинской помощью при первых признаках заболевания (повышение температуры тела, боли в суставах и мышцах, слабость, потливость), особенно при наличии контакта с животными или употреблении продуктов сомнительного происхождения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334801/
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