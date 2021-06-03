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Общество

Кипятите молоко. В Бишкеке с начала года 17 человек заболели бруцеллезом

В Бишкеке с начала года зарегистрировано 17 случаев заболевания бруцеллезом. Об этом сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, 11 человек заразились при употреблении молока и молочных продуктов, купленных на стихийных торговых точках, 5 больных связывают заражение с употреблением недожаренной мясной продукции (шаурма, гамбургер), 1 — при уходе за скотом.

В центре добавили, что в 2020 году за аналогичный период зарегистрировано три случая.

«Бруцеллез — инфекционное зоонозное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением многих органов и систем, особенно часто — опорно-двигательного аппарата, и имеющее склонность к затяжному и хроническому течению. Основными источниками бруцеллеза в нашей стране являются овцы, козы, коровы, свиньи», — отметили в ЦГСЭН.

Основные пути заражения:

  • пищевой путь — при употреблении некипяченого молока и молочных продуктов, приготовленных из сырого молока (сливки, каймак творог, сузьме, простокваша), плохо проваренного мяса и мясных продуктов (шашлык, шаурма, гамбургер);
  • при окоте, отеле — особенно много бруцелл в околоплодных водах, плаценте, крови, которые попадают на кожу через микротрещины, ссадины, заносятся загрязненными руками в рот;
  • возможно заражение при забое скота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196171/
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