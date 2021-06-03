Кипятите молоко. В Бишкеке с начала года 17 человек заболели бруцеллезом

В Бишкеке с начала года зарегистрировано 17 случаев заболевания бруцеллезом. Об этом сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По его данным, 11 человек заразились при употреблении молока и молочных продуктов, купленных на стихийных торговых точках, 5 больных связывают заражение с употреблением недожаренной мясной продукции (шаурма, гамбургер), 1 — при уходе за скотом.

В центре добавили, что в 2020 году за аналогичный период зарегистрировано три случая.

«Бруцеллез — инфекционное зоонозное заболевание, сопровождающееся лихорадкой, поражением многих органов и систем, особенно часто — опорно-двигательного аппарата, и имеющее склонность к затяжному и хроническому течению. Основными источниками бруцеллеза в нашей стране являются овцы, козы, коровы, свиньи», — отметили в ЦГСЭН.