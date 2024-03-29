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Общество

В Кыргызстане высокая заболеваемость эхинококкозом и альвеококкозом

Кыргызстан является эндомичной зоной по заболеваниям эхинококкозом и альвеококкозом. Об этом сегодня на брифинге сообщила врач-паразитолог департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Гульнара Минбаева.

По ее словам, ежегодно в республике регистрируются около 1,5 тысячи случаев эхинококкоза и около 200-300 случаев альвеококкоза.

«Для нашей страны это очень большой показатель. В отличие от соседних Казахстана и Узбекистана, у нас регистрируется в 2,5 раза больше случаев. Можно сказать, что эпидемиологически мы относимся к красной зоне», — сказала Гульнара Минбаева.

Альвеококкоз и эхинококкоз — это паразитарные заболевания, вызываемые гельминтами. «При эхинококкозе вырастает одна большая киста, а альвеококкоз — в виде маленьких пузырей, которые образуют как бы онкологические поражения и разъедают ткани печени», — пояснила доктор, отметив, что основными носителями паразитов являются домашние собаки, но могут быть также лисы, волки и шакалы.

Гульнара Минбаева подчеркнула важность профилактики, что обойдется легче и дешевле, чем лечение и длительная реабилитация.

«Очень важно соблюдать правила содержания собак — посещать ветеринара и четыре раза в год проводить дегельминтизацию. Во время лечения собака должна быть трое суток привязана, затем ее следует помыть мыльным раствором под проточной водой, а испражнения убрать и дезинфицировать. Родители должны научить детей чаще мыть руки, а также пить кипяченную воду», — резюмировала врач.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290230/
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