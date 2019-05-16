В Кыргызстане отметили снижение заболеваемости бруцеллезом и эхинококкозом. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Калысбек Жумаканов.

Он подчеркнул, что инспекция уделяет большое внимание эпизоотической безопасности в Кыргызстане.

«Есть трансграничные болезни, мешающие торговле, — сибирская язва, ящур, чума и другие. При их регистрации могут закрыть страну для экспорта на несколько лет. Мы смогли обеспечить своевременную вакцинацию скота и закупку препаратов, имеющих международную сертификацию. В лучшую сторону изменилась ситуация с зоонозными заболеваниями — эхинококкозом и бруцеллезом. По последнему за пять лет у людей оно снизилось в 5,5 раза», — сообщил он.