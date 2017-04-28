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Общество

Алмазбек Атамбаев: биометрические паспорта обеспечат транспарентность выборов

«Начало перехода Кыргызстана на биометрические электронные паспорта — знаковое событие, имеющее огромное значение в деле создания в стране цифрового общества», — сказал президент страны Алмазбек Атамбаев на встрече с премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым и руководителем своего аппарата Сапаром Исаковым, сообщил отдел информационной политики главы КР.

Президент отметил, что это позволит достичь качественно новых результатов в работе по обеспечению безопасности и транспарентности в борьбе с коррупцией, по проведению чистых и прозрачных выборов.

Электронный биометрический паспорт гражданина КР является идентификационным документом нового типа и соответствует международным стандартам. Это первый электронный паспорт в Центральноазиатском регионе, соответствующий требованиям международной организации гражданской авиации (ИКАО) и имеющий соответствующую защиту от подделок.

Как отметил глава кабмина Сооронбай Жээнбеков, внедрение биометрических паспортов является одним из базовых условий для создания электронного правительства и вхождения страны в цифровое будущее через реализацию проекта «Таза коом».

С помощью биометрического паспорта граждане получат расширенный доступ к качественному электронному обслуживанию, ко всем государственным и муниципальным услугам без необходимости сбора бумажных справок.

Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков добавил, что граждане Кыргызстана смогут получить биометрический электронный паспорт бесплатно с 1 мая по 31 декабря 2017 года.

«Время для получения паспорта нового образца сокращается в два раза — до 14 дней с момента подачи заявления», — подчеркнул глава кабмина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50776/
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