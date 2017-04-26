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Общество

На юге Кыргызстана 450 семей могут лишиться жилья

На юге Кыргызстана в селе Кызыл-Туу Сузакского района Джалал-Абадской области из-за возможного обвала горных пород 450 семей вынуждены сменить место жительства, однако переезжать им некуда. Об этом сообщает аппарат института омбудсмена КР.

По его данным, к Кубату Оторбаеву обратились 70 активистов из этого села. Они рассказали акыйкатчи, что до сих пор не решен вопрос выделения земель для 450 семей. Как оказалось, люди живут на участке, огражденном красной линией в связи с возможным обвалом горных пород.

Местные власти требуют переезда в другое, более безопасное место. При этом временное жилье им так и не предоставили, а на выделенных органами МСУ участках нет условий для проживания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50618/
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