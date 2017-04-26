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Общество

Перемещение избирателей из одного участка в другой будет отображаться в базе

Кыргызстанцы смогут видеть в базе данных перемещение избирателей из одного участка на другой. Об этом стало известно сегодня на заседании Центризбиркома.

Государственный портал «Шайлоо» разработан ГРС совместно с ЦИК, где предусматривается публикация списков избирателей. Речь идет о портале shailoo.srs.kg. Все изменения будут отображаться на нем. Каждый избиратель будет видеть, кто и какие внес изменения.

К примеру, если в строке поиска ввести фамилию, информация о его перемещении из одного избирательного участка на другой будет доступна всем интересующимся.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/50591/
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