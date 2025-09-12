10:59
Самокаты и велосипеды против пешеходов: Бишкек стонет в ДТП на тротуарах

Городские исследователи Алексей Журавлев и Алтынай Ногойбаева проанализировали велоинфраструктуру Бишкека. По их данным, общая протяженность велосети столицы составляет около 46 километров, хотя официальная статистика мэрии варьируется от 47 до 100 километров.

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Протяженность велосети Бишкека составляет около 46 километров

Исследование показало, что 54 процентов велосети занимают велопешеходные дорожки, нанесенные на тротуарах. Обособленных маршрутов всего 26 процентов, и они в основном в южной части города. Единственная велополоса, совмещенная с проезжей частью, расположена на улице Токтогула.

Авторы исследования отметили: с января 2023 по июнь 2025 года в столице произошло 519 ДТП с участием велосипедов и самокатов. В авариях пострадали 539 человек, 6 погибли.

 Чаще всего происшествия фиксировались на площади Ала-Тоо, в районе БГУ и торгового центра «Вефа».

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Чаще всего происшествия фиксировались на площади Ала-Тоо, в районе БГУ и торгового центра «Вефа»
В исследовании говорится, что риск аварии вокруг велопешеходной дорожки в восемь раз выше, чем рядом с обособленной. Эксперты объясняют это конфликтом скоростей между пешеходами и велосипедистами, а также разрозненностью и непродуманностью городской велосети.

Исследователи подчеркивают необходимость создания безопасных маршрутов, отделенных от тротуаров и автомобильного трафика, а также развития системы велопарковок и внедрения специальных велопереездов. По планам мэрии, к 2030 году в Бишкеке должно появиться не менее 200 километров новых велодорожек.

Авторы исследования: Алексей Журавлев, Алтынай Ногойбаева. Дата-редактор: Савия Хасанова. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343159/
