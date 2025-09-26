23:51
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование

Все больше стран угрожают бойкотировать конкурс песни «Евровидение-2026» из-за палестинско-израильского конфликта в случае участия в нем Израиля, пишет DW.

Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания уже объявили, что не будут участвовать в конкурсе 2026 года, если там будет представлен Израиль. Бельгия и Швеция рассматривают возможность бойкота.

Теперь организаторы Европейского вещательного союза (EBU) призывают членов объединения проголосовать по этому вопросу. Оно запланировано на ноябрь 2025 года.

В 2024-м в Швеции и в 2025 году в Швейцарии конкурс сопровождался пропалестинскими уличными протестами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345121/
просмотров: 227
Версия для печати
Материалы по теме
Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч
Вместо «Евровидения»? Указ о музыкальном конкурсе «Интервидение» подписал Путин
Победителем конкурса «Евровидение — 2023» стала певица Loreen из Швеции
Евровидение — 2023 вместо Украины проведут в другой стране
Победителем конкурса «Евровидение» стал коллектив Kalush Orchestra из Украины
Песня My name is Chicky кыргызских ютуберов прозвучала на Евровидении
Конфликт в Украине. Россию отстранили от участия в конкурсе «Евровидение»
В Бишкек приехала участница «Евровидения-2021» Манижа Сангин
В Киеве у места проведения «Евровидения» положили асфальт вокруг автомобиля
Россия отказалась от участия в конкурсе Евровидения и его трансляции
Популярные новости
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев Когда закончится стройка возле ЦУМа, рассказал экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев
Памятник Нузупу минбашы: об&nbsp;ошибках, исторической роли героя и&nbsp;самом монументе Памятник Нузупу минбашы: об ошибках, исторической роли героя и самом монументе
Бизнес
Узбекистан активно вносит вклад в&nbsp;глобальное движение за&nbsp;здоровье детей Узбекистан активно вносит вклад в глобальное движение за здоровье детей
Дефицит и&nbsp;рост цен на&nbsp;бензин в&nbsp;РФ: на&nbsp;АЗС начали ограничивать продажу Дефицит и рост цен на бензин в РФ: на АЗС начали ограничивать продажу
INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на&nbsp;международной выставке INTEGRA CITY демонстрирует инновации для городов на международной выставке
Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в&nbsp;Иссык-Атинском районе Новый кирпичный завод Rot-Front открылся в Иссык-Атинском районе
26 сентября, пятница
23:36
Google объявила о создании Android-ноутбуков Google объявила о создании Android-ноутбуков
22:47
Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование
22:24
Бюджет и 12-летнее образование. В кабмине Кыргызстана прошло очередное заседание
22:03
Мэрия Бишкека ремонтирует геронтологический центр «Ардагер»
21:48
Центробанк России продлил ограничения на перевод средств за рубеж