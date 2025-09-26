Будет ли Израиль участвовать в конкурсе «Евровидение-2026», решит голосование

Все больше стран угрожают бойкотировать конкурс песни «Евровидение-2026» из-за палестинско-израильского конфликта в случае участия в нем Израиля, пишет DW.

Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания уже объявили, что не будут участвовать в конкурсе 2026 года, если там будет представлен Израиль. Бельгия и Швеция рассматривают возможность бойкота.

Теперь организаторы Европейского вещательного союза (EBU) призывают членов объединения проголосовать по этому вопросу. Оно запланировано на ноябрь 2025 года.

В 2024-м в Швеции и в 2025 году в Швейцарии конкурс сопровождался пропалестинскими уличными протестами.