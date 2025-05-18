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Общество

Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч

Победителем «Евровидения-2025» стала Австрия: певец Йоханнес Питч под псевдонимом JJ с песней Wasted Love получил 436 баллов по итогам голосования жюри и зрителей. Об этом сообщается на сайте конкурса.

с сайта конкурса
Фото с сайта конкурса. Победителем «Евровидения-2025» стал певец из Австрии Йоханнес Питч

Второе место заняла израильская певица Юваль Рафаэль с песней New Day Will Rise (357 баллов). На третьем месте эстонский рэпер Томми Кэш, исполнивший песню Espresso Macchiato (356 баллов).

Эксперты отмечают, что победа Австрии на «Евровидении-2025» стала неожиданной — на протяжении всего конкурса его главным фаворитом считалось выступающее за Швецию финское трио KAJ.

Напомним, в прошлом году победителем международного песенного конкурса «Евровидение» стал представляющий Швейцарию певец Nemo с песней The Code.

Песенный конкурс «Евровидение» проходит с 1956 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329468/
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