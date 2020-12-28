Минобразования разработало общие требования к услугам электронного дневника

Министерство образования и науки разработало общие требования к услугам электронного дневника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, они распространяются на информационные системы, которые автоматизируют учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.

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«Специально созданная межведомственная рабочая группа проверяет на соответствие информационных систем к этому требованию. Отныне все физические или юридические лица, которые предоставляют данную услугу, смогут работать со школами только после проверки информационной системы в соответствии к общим требованиям», — отметили в ведомстве.

Напомним, что родители неоднократно высказывали недовольство работой электронных дневников.

В Минобразования ранее отмечали, что администрация каждой школы совместно с родителями сами выбирают частные компании, внедряющие электронные дневники. При этом чиновники работают над внедрением бесплатной системы.