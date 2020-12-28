14:31
USD 81.88
EUR 99.92
RUB 1.11
Общество

Минобразования разработало общие требования к услугам электронного дневника

Министерство образования и науки разработало общие требования к услугам электронного дневника. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, они распространяются на информационные системы, которые автоматизируют учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.

Читайте по теме
Электронные дневники. Когда жалко 20 сомов в месяц

«Специально созданная межведомственная рабочая группа проверяет на соответствие информационных систем к этому требованию. Отныне все физические или юридические лица, которые предоставляют данную услугу, смогут работать со школами только после проверки информационной системы в соответствии к общим требованиям», — отметили в ведомстве.

Напомним, что родители неоднократно высказывали недовольство работой электронных дневников.

В Минобразования ранее отмечали, что администрация каждой школы совместно с родителями сами выбирают частные компании, внедряющие электронные дневники. При этом чиновники работают над внедрением бесплатной системы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/178230/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Минобразования хочет вновь привлечь российских учителей для работы в школах КР
Колледжи будут анализировать спрос рынка труда при подготовке студентов
В Минобразования презентовали концепцию по обучению предпринимательству
Пакистан вывел четыре медицинских вуза Кыргызстана из черного списка
Электронные дневники. По факту лоббирования частной компании возбудили дело
Электронные дневники. Когда жалко 20 сомов в месяц
У образовательной платформы iBilim.kg изменился веб-адрес
В Кыргызстане появится центр подготовки к международному тестированию
Электронный дневник. За отключение рекламы 18+ тоже нужно заплатить
Для профлицеев разработали 10 экспериментальных образовательных программ
Популярные новости
В&nbsp;Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на&nbsp;улицу в&nbsp;мороз без одежды В Нур-Султане женщина выгнала восьмилетнюю дочь на улицу в мороз без одежды
В&nbsp;Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов В Бишкеке задержан глава УОБДД Чуйской области Шаирбек Бопонов
Романа Царева выгнали из&nbsp;сборной Кыргызстана по&nbsp;греко-римской борьбе Романа Царева выгнали из сборной Кыргызстана по греко-римской борьбе
ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой ГКНБ возбудил уголовное дело против главы Верховного суда Гульбары Калиевой
Бизнес
Газ в&nbsp;каждый дом: &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилой массив &laquo;Ынтымак&raquo; Газ в каждый дом: «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилой массив «Ынтымак»
Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food
Легендарный игрок &laquo;Алги&raquo; Дамир Бибаев отмечает юбилей Легендарный игрок «Алги» Дамир Бибаев отмечает юбилей
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
28 декабря, понедельник
14:20
В Бишкеке женщина упала и умерла. У нее были хронические заболевания В Бишкеке женщина упала и умерла. У нее были хронически...
14:05
Главу УОБДД Чуйской области Шаирбека Бопонова водворили в СИЗО ГКНБ
14:01
Разработка месторождения Жетим-Тоо. Насколько реальны фантазии чиновников
13:53
Камчыбек Ташиев — угроза национальной безопасности, заявляют активисты
13:45
Минобразования разработало общие требования к услугам электронного дневника