Мэрия Бишкека провела рейд на барахолке по улице Юнусалиева

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев вместе с главой муниципальной инспекции провел рейд на барахолке по улице Юнусалиева. В ходе проверки чиновников возмутили беспорядок и нарушение установленных правил торговли.

Как сообщил руководитель муниципальной инспекции Мирлан Таалайбеков, ранее мэрия пошла навстречу торговцам и разрешила организовать торговлю при условии соблюдения порядка и недопущения выхода на зеленые зоны. Однако эти требования не выполняются.

«Блошиный рынок портит облик города и создает проблемы с санитарией», — подчеркнул Мирлан Таалайбеков.

На данный момент торговцам вынесли предупреждения, но уже на следующей неделе планируются повторные рейды с наложением штрафов. Муниципалитет призывает предпринимателей соблюдать правила и сохранять порядок. 
