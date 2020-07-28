В Базар-Коргоне закрывают рынок. Торговцы недовольны

В Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области хотят закрыть барахолку. Торговцев заставляют сворачивать точки продажи. Об этом 24.kg сообщили они сами.

«У нас кредиты. На что мы должны кормить своих детей? Нам и так тяжело. Мы не можем закрыть точки», — сетуют они.

Торговцы заявляют, что соблюдают все предписанные правительством санитарные нормы. «У нас маски есть, антисептики. Дистанцию соблюдаем», — говорят они.

Работники записали видеообращение на имя президента, где просят не закрывать рынок.

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