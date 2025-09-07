Главный приз Венецианского кинофестиваля получил режиссер из США Джим Джармуш

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Американскому режиссеру вручен «Золотой лев» за фильм «Отец, мать, сестра, брат», сообщает dpa.
В картине рассказывается о сложных отношениях между взрослыми детьми и их родителями. В ней снимались звезды Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс.
«Отец, мать, сестра, брат» — первая за шесть лет работа режиссера, она представляет собой триптих: три истории, действие которых происходит в разных странах и вращается вокруг взрослых детей и их отношений с родителями. Действие первой части происходит в США, второй — в Дублине, а третьей — в Париже.
72-летний Джим Джармуш — кинорежиссер, сценарист и музыкант, неоднократный призер Каннского кинофестиваля. Среди самых известных его работ — «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Выживут только любовники», «Патерсон».
Второго по значимости приза — гран-при жюри — удостоен фильм «Голос Хинд Раджаб» режиссера Каутер Бен Ханьи.
«Серебряного льва» за режиссуру получил американец Бенни Сафди, представивший спортивную драму «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном.