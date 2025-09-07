Главный приз Венецианского кинофестиваля получил Джим Джармуш. Американскому режиссеру вручен «Золотой лев» за фильм «Отец, мать, сестра, брат», сообщает dpa.

Фото dpa. Главный приз Венецианского кинофестиваля получил режиссер из США Джим Джармуш

В картине рассказывается о сложных отношениях между взрослыми детьми и их родителями. В ней снимались звезды Кейт Бланшетт, Том Уэйтс, Адам Драйвер, Шарлотта Рэмплинг и Вики Крипс.

«Отец, мать, сестра, брат» — первая за шесть лет работа режиссера, она представляет собой триптих: три истории, действие которых происходит в разных странах и вращается вокруг взрослых детей и их отношений с родителями. Действие первой части происходит в США, второй — в Дублине, а третьей — в Париже.

72-летний Джим Джармуш — кинорежиссер, сценарист и музыкант, неоднократный призер Каннского кинофестиваля. Среди самых известных его работ — «Кофе и сигареты», «Мертвец», «Выживут только любовники», «Патерсон».

Второго по значимости приза — гран-при жюри — удостоен фильм «Голос Хинд Раджаб» режиссера Каутер Бен Ханьи.

«Серебряного льва» за режиссуру получил американец Бенни Сафди, представивший спортивную драму «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном.