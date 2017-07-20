В Чили расцвела самая засушливая пустыня в мире

Настоящее чудо света в Чили: там впервые с 2015 года бурно зацвела самая засушливая в мире пустыня Атакама, сообщил телеканал «Россия 24».

Вообще выжить в этих суровых условиях могут лишь отдельные устойчивые к жаре растения. Почти всегда земля здесь совершенно сухая. Но сейчас ее покрыл разноцветный ковер более чем из 200 видов цветов. Причиной массового цветения стали интенсивные дожди. Из-за них подземные корни дали ростки.

Это явление привлекло не только ученых, но и туристов со всего мира. Они едут в Чили, чтобы увидеть уникальные растения.