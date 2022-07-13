На самом скандальном участке альтернативной дороги север — юг, на отрезке между селами Эпкин и Баш-Кууганды, наконец-то началась укладка асфальта. Эту часть трассы, связывающую Кочкорский и Джумгальский районы, должны были сдать в эксплуатацию еще в 2021 году. Однако выполнив лишь девять процентов обещанной работы, итальянские подрядчики забросили финансируемый Азиатским банком развития и кабмином проект. С осени прошлого года им занимается китайская компания.

Затянувшиеся сроки не раз становились поводом для митингов и выступлений местных жителей. На этот раз объект обещают закончить в срок. Корреспондент 24.kg побывал на месте будущей современной автотрассы.

Стесать макушку перевала

Первая остановка — перевал Кызарт, расположенный на высоте 2 тысячи 664 метра над уровнем моря. Пролегающую по нему дорогу рабочие сегодня делают ниже на восемь метров.







По словам специалистов, для выравнивания макушки перевала нужно снять около 90 тысяч кубометров земли. По стандартам подъем здесь не должен превышать шести градусов. В противном случае в зимнее время с эксплуатацией автодороги могут возникнуть сложности.

«Мы планируем завершить земельные работы до осени. Проработаем систему отвода воды, чтобы зимой дорогу не размывало. В будущем здесь также появится парковка для грузовых машин и эстакада для их обслуживания. Будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура», — сказал заместитель руководителя проекта соединительной дороги Мирислан Жекшеев.

240 тонн асфальта в час

Далее мы посетили асфальтобетонный завод, построенный рядом с карьером для обеспечения стройки необходимым сырьем. Напомним, что изначально над этим участком трассы должна была работать итальянская Todini Costruzioni Generali Company. Она выиграла тендер еще в 2018 году. Однако за три года ничего так и не сделала. 1 декабря 2020 года правительство расторгло договор. 23 сентября прошлого года был заключен контракт с китайской компанией China Railway № 5.

Фото 24.kg. Асфальтобетонный завод



Как подрядчики относятся к выполнению условий проекта, можно судить по одному из главных его объектов — асфальтобетонному заводу. Итальянцы в свое время хотели собрать здесь производство из устаревшего оборудования начала 1990-х годов. Инженеры из Поднебесной в кратчайшие сроки собрали современный, полностью автоматизированный объект. Все процессы отслеживаются в режиме онлайн. Здесь работают пять специалистов из Китая и 20 местных рабочих.







Долговечность автодороги напрямую зависит от качества асфальтового покрытия. Прежде чем приступить к укладке полотна, инженеры провели тестовые испытания.

«Сначала в лаборатории подобрали нужный состав с учетом местности и климатических особенностей. Затем уложили пробные сто метров дороги. Контроль качества асфальтирования проверили. Полученные результаты также изучались в лаборатории», — поясняет Мирислан Жекшеев.

В час завод в среднем выпускает 240 тонн смеси. Все сырье местное, кроме битума — его привозят из России.

Жилой лагерь

В строительстве участвуют около 200 человек, из которых 25 — иностранные специалисты. Для рабочих построен жилой лагерь. Здесь же располагается парковка спецтехники. По местным меркам бытовые условия довольно неплохие: горячая вода, душ, столовая, туалеты, спальни.

После завершения проекта жилой лагерь сносить не будут. Его вместе со всем бытовым оборудованием передадут местному айыл окмоту. Можно будет отрыть что угодно — от туристической гостиницы до перевалочного пункта для дальнобойщиков.

Первые 500 метров дороги

Первый километр автодороги отрезка Эпкин и Баш-Кууганды асфальтируют без фанфар. Никакого пафоса, излишней торжественности и разрезания красных лент. Асфальтоукладчик растягивает по долине долгожданную черную ленту.







«Сама проезжая часть составляет 9 метров плюс три метра обочина с каждой стороны. От бровки до бровки ширина будущей трассы — 15 метров . Высота нижнего слоя покрытия — девять сантиметров, верхнего — шесть. Чтобы не нарушать технологию, в час асфальтоукладчик должен в среднем проходить около 6 метров . За один рабочий день при желании можно заасфальтировать от 1,5 до 2 километров . Это показатели, к которым мы будем стремиться», — комментирует Мирислан Жекшеев.

История на обочине

Ведется и научная работа. При проектировании трассы были выявлены 44 объекта историко-культурного наследия. Была привлечена группа археологов Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и Кыргызского национального исторического музея под руководством профессора Кубатбека Табалдиева.

С начала июня группой археологов начаты спасательные археологические раскопки древних курганов. На могильнике Кырк-Кыз вблизи перевала Кызарт в Кочкорской долине было вскрыто интересное древнее погребение.

Фото 24.kg. Раскопки древних захоронений



«Погребение было совершено в центре каменного кольца в специальном каменном ящике, перекрытом огромной плитой. Несмотря на то что оно оказалось потревоженным, в нем было обнаружено две золотые серьги в виде больших колец из проволоки, один конец которых украшен конусами из спирали и каменными бусинами, и прясло из рога. Судя по этим находкам, здесь была захоронена женщина. Аналогичные серьги ранее находили, например, в сакских курганах Казахстана. На основании этих аналогий, а также конструкции курганов, погребение из Кырк-Кыза должно быть отнесено к VII-IV векам до нашей эры», — рассказали специалисты.

Фото 24.kg. Раскопки древних захоронений



Работы по изучению захоронений продолжаются и сегодня. По словам специалистов, если археологи сделают заключение о невозможности расширения дороги либо и вовсе — ее строительства в этом районе, в проект будут вноситься изменения.

Фото 24.kg. Укладка асфальта



В этом году планируется уложить 25 километров дорожного покрытия. Оставшуюся часть автотрассы завершат в следующем. Первые три года дорога будет эксплуатироваться в тестовом режиме. После подрядчик передаст ее Министерству транспорта.

Для жителей Кочкорского и Джумгальского районов восстановление дороги, которую не ремонтировали с советских времен, станет толчком к развитию. При увеличении автотрафика появится и обеспечивающая его инфраструктура — заправки, магазины, станции техобслуживания и прочее. Трасса север — юг расширит возможности и для местного туризма.