На самом скандальном участке альтернативной дороги север — юг, на отрезке между селами Эпкин и Баш-Кууганды, наконец-то началась укладка асфальта. Эту часть трассы, связывающую Кочкорский и Джумгальский районы, должны были сдать в эксплуатацию еще в 2021 году. Однако выполнив лишь девять процентов обещанной работы, итальянские подрядчики забросили финансируемый Азиатским банком развития и кабмином проект. С осени прошлого года им занимается китайская компания.
Затянувшиеся сроки не раз становились поводом для митингов и выступлений местных жителей. На этот раз объект обещают закончить в срок. Корреспондент 24.kg побывал на месте будущей современной автотрассы.
Стесать макушку перевала
Первая остановка — перевал Кызарт, расположенный на высоте 2 тысячи
По словам специалистов, для выравнивания макушки перевала нужно снять около 90 тысяч кубометров земли. По стандартам подъем здесь не должен превышать шести градусов. В противном случае в зимнее время с эксплуатацией автодороги могут возникнуть сложности.
«Мы планируем завершить земельные работы до осени. Проработаем систему отвода воды, чтобы зимой дорогу не размывало. В будущем здесь также появится парковка для грузовых машин и эстакада для их обслуживания. Будет предусмотрена вся необходимая инфраструктура», — сказал заместитель руководителя проекта соединительной дороги Мирислан Жекшеев.
240 тонн асфальта в час
Далее мы посетили асфальтобетонный завод, построенный рядом с карьером для обеспечения стройки необходимым сырьем. Напомним, что изначально над этим участком трассы должна была работать итальянская Todini Costruzioni Generali Company. Она выиграла тендер еще в 2018 году. Однако за три года ничего так и не сделала. 1 декабря 2020 года правительство расторгло договор. 23 сентября прошлого года был заключен контракт с китайской компанией China Railway № 5.
Как подрядчики относятся к выполнению условий проекта, можно судить по одному из главных его объектов — асфальтобетонному заводу. Итальянцы в свое время хотели собрать здесь производство из устаревшего оборудования начала 1990-х годов. Инженеры из Поднебесной в кратчайшие сроки собрали современный, полностью автоматизированный объект. Все процессы отслеживаются в режиме онлайн. Здесь работают пять специалистов из Китая и 20 местных рабочих.
Долговечность автодороги напрямую зависит от качества асфальтового покрытия. Прежде чем приступить к укладке полотна, инженеры провели тестовые испытания.
«Сначала в лаборатории подобрали нужный состав с учетом местности и климатических особенностей. Затем уложили пробные сто метров дороги. Контроль качества асфальтирования проверили. Полученные результаты также изучались в лаборатории», — поясняет Мирислан Жекшеев.
В час завод в среднем выпускает 240 тонн смеси. Все сырье местное, кроме битума — его привозят из России.
Жилой лагерь
В строительстве участвуют около 200 человек, из которых 25 — иностранные специалисты. Для рабочих построен жилой лагерь. Здесь же располагается парковка спецтехники. По местным меркам бытовые условия довольно неплохие: горячая вода, душ, столовая, туалеты, спальни.
После завершения проекта жилой лагерь сносить не будут. Его вместе со всем бытовым оборудованием передадут местному айыл окмоту. Можно будет отрыть что угодно — от туристической гостиницы до перевалочного пункта для дальнобойщиков.
Первые 500 метров дороги
Первый километр автодороги отрезка Эпкин и Баш-Кууганды асфальтируют без фанфар. Никакого пафоса, излишней торжественности и разрезания красных лент. Асфальтоукладчик растягивает по долине долгожданную черную ленту.
«Сама проезжая часть составляет
История на обочине
Ведется и научная работа. При проектировании трассы были выявлены 44 объекта историко-культурного наследия. Была привлечена группа археологов Кыргызско-Турецкого университета «Манас» и Кыргызского национального исторического музея под руководством профессора Кубатбека Табалдиева.
С начала июня группой археологов начаты спасательные археологические раскопки древних курганов. На могильнике Кырк-Кыз вблизи перевала Кызарт в Кочкорской долине было вскрыто интересное древнее погребение.
«Погребение было совершено в центре каменного кольца в специальном каменном ящике, перекрытом огромной плитой. Несмотря на то что оно оказалось потревоженным, в нем было обнаружено две золотые серьги в виде больших колец из проволоки, один конец которых украшен конусами из спирали и каменными бусинами, и прясло из рога. Судя по этим находкам, здесь была захоронена женщина. Аналогичные серьги ранее находили, например, в сакских курганах Казахстана. На основании этих аналогий, а также конструкции курганов, погребение из Кырк-Кыза должно быть отнесено к VII-IV векам до нашей эры», — рассказали специалисты.
Работы по изучению захоронений продолжаются и сегодня. По словам специалистов, если археологи сделают заключение о невозможности расширения дороги либо и вовсе — ее строительства в этом районе, в проект будут вноситься изменения.
В этом году планируется уложить
Для жителей Кочкорского и Джумгальского районов восстановление дороги, которую не ремонтировали с советских времен, станет толчком к развитию. При увеличении автотрафика появится и обеспечивающая его инфраструктура — заправки, магазины, станции техобслуживания и прочее. Трасса север — юг расширит возможности и для местного туризма.